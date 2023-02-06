Мэрия Самары изымает земельный участок и квартиру в Ленинском районе

Мэрия Самары изымет для "муниципальных нужд" земельный участок площадью 130 кв. м и квартиру на 59 кв. метров. Соответствующее постановление опубликовано на официальном сайте администрации.

Участок расположен в границах сразу нескольких улиц — Молодогвардейской, Красноармейской, Галактионовской, Рабочей, Ленинской, Красноармейской, Садовой и Льва Толстого.

Квартира находится на ул. Садовой, 144. По информации cultnaslediesamregion.ru, по этому адресу находится памятник архитектуры регионального значения - Дом на усадьбе Голубевых.

В постановлении мэрии указано, что с собственниками проведут переговоры по поводу "условий изъятия". Взамен им могут предоставить другие жилые помещения.

В случае отказа от условий изъятия в течение 90 дней, городская администрация подготовит иски в суд о принудительном изъятии земельного участка и квартиры.