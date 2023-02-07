Смартфон на страже глаз: искусственный интеллект обучили проверять зрение

Самарская IT-компания Axbit Group создала мобильное приложение «Офтальмо.AI» для проверки зрения.

Современное здравоохранение уже сложно представить без телемедицины, и количество приложений, облегчающих людям заботу о своем здоровье, будет только расти. В Axbit Group увидели в этом направление для развития.

Два года назад в компании во время работы над другими проектами в области здравоохранения решили попробовать совместить в одной разработке возможности искусственного интеллекта, машинного обучения и медицинскую тематику.

Опыт в каждом из этих направлений у Axbit Group к тому времени уже был. «Начиная с 2019 года мы активно сотрудничаем с московской Vision Labs, специализирующейся на компьютерном зрении и машинном обучении, используя технологии искусственного интеллекта для создания цифровых решений. А в 2020 году мы начали разрабатывать «Реестр больных COVID-19», – рассказывает руководитель проекта Олег Давыдов.

В процессе работы над этим и другими смежными проектами и родилась идея офтальмологического приложения.

Первая версия «Офтальмо.AI» вышла в августе 2021 года и была кроссплатформенной. После ее анализа в январе 2022 года было принято решение о миграции на нативную разработку под iOS (Swift) и Android (Java и Kotlin). И в июле 2022 года ранняя версия продукта (MVP) уже была размещена в Аpp Store.

«Наше приложение в первую очередь рассчитано на тех, кто хочет отслеживать изменение здоровья своих глаз на постоянной основе и поддерживать комфортный для себя уровень качества жизни. Также «Офтальмо.AI» будет полезно жителям удаленных районов, где затруднен быстрый доступ к офтальмологу, маломобильному населению, пациентам, перенесшим операции, после которых необходим ежедневный контроль за состоянием глаз», – очерчивает целевую аудиторию маркетолог проекта Светлана Шурунова.

За рубежом уже есть ряд подобных решений, однако единицы из них, как и Axbit Group, используют технологии искусственного интеллекта.

Практически все технические задачи, которые пришлось решать при создании «Офтальмо.AI», непростые и интересные – начиная от нестандартной работы с камерой, машинного обучения и заканчивая использованием искусственного интеллекта для расчета расстояния между смартфоном и лицом пользователя для показа корректного размера оптотипа.

«При проверке остроты зрения приложение определяет расстояние до пользователя на основании эталонного фото. При этом необходимо получать параметры фотографии в калибровке. Для смартфонов на Android это осуществляется в автоматическом режиме. А вот на iOS это возможно только у моделей, обладающих камерой TrueDepth (начиная с iPhone X). А мы поддерживаем устройства с iOS 13 и выше (семейство от iPhone 6s до iPhone X, не имеющее TrueDepth). Поэтому на стороне искусственного интеллекта под них была сделана дополнительная обработка. Команде разработки приходится учитывать множество нюансов, например, то, что пользователи выставляют разную яркость экрана, размеры диагонали смартфонов различаются, да и каждая модель имеет свои характеристики. Для обхода этих ограничений в приложении в том числе используются сложные дизайнерские решения для интерфейса», – отмечает руководитель отдела мобильной разработки Axbit Group Ярослав Тормасов.

В разработке приложения принимали участие опытные столичные офтальмологи. Для точной интерпретации результатов совместно с ними была проделана большая работа по подбору и доработке оптимальных методик проверки зрения.

На текущем этапе алгоритмы анализируют три показателя: острота зрения (способность различать предметы со всеми деталями, каждый глаз проверяется отдельно), цветовосприятие (различение одного или нескольких цветов спектра) и контрастность (различение фигур с разной контрастностью).

Приложение моментально выдает результат. При этом результаты предыдущих проверок сохраняются в личном кабинете, и пользователь может отслеживать динамику изменения показателей зрения после проверки каждого параметра.

«Медики, которых мы привлекали к работе над проектом, положительно оценили и MVP-версию, и перспективы дальнейшего развития приложения. На текущем этапе стартовали научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы для тестирования гипотез. Также в планах – клинические и доклинические исследования на базе офтальмологических клиник для расширения функционала», – добавил Олег Давыдов.

Приложение «Офтальмо.AI» - не единственное решение Axbit Group в области здравоохранения. Ранее компания, помимо «Реестра больных COVID-19», создала информационную систему для ведения документации и осуществления приемов Центральной психолого-медико-педагогической комиссии города Москвы. Также был разработан сервис «Здоровый школьник», который позволяет врачу провести прием в образовательных учреждениях и обеспечивает его оперативным доступом к необходимым для лечения данным о пациенте. Кроме того, в портфолио проектов есть разработка для анализа и верификации маммографических снимков.

Axbit Group планирует и дальше развиваться в области телемедицины и «мобильного здоровья». Сейчас компания ведет переговоры с клиническими базами Самарской области для привлечения научной экспертизы.

- Артем Элекин