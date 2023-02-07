Для самарцев организуют лекцию "Динозавры и мифы вокруг них"

В четверг, 9 февраля, в 18:30 в библиотеке № 8 Самара "СМИБС" (ул. Николая Панова, 30) состоится познавательная лекция "Динозавры и МИФЫ вокруг них".

"За свою долгую историю, палеонтология как наука, успешно "обросла" всевозможными заблуждениями. А динозавры, возможно, пострадали от этого больше всего. Попробуем вместе разобраться, что послужило причиной появления всевозможных мифов об этих существах, и узнаем хотя бы частичную, но всё-таки правду", — сообщают организаторы.

Спикер — психолог, создатель сообщества "Палео Чувак", популяризатор палеонтологии Александр Елисеев.