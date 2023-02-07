В историческом центре Самары 10 февраля будет ограничено движение транспорта

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В связи с проведением 10 февраля Дня памяти сотрудников Главного Управления Министерства внутренних дел Самарской области, погибших при исполнении служебных обязанностей, в Самаре с 8:00 до 12:00 будет ограничено движение транспорта по ул. Пионерской на участке от ул. Куйбышева до ул. Степана Разина.