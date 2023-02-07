С 8 февраля изменится схема движения автобуса № 50

С 8 февраля трасса следования автобусов № 50 в районе новой эстакады на ул. Ново-Садовой будет скорректирована.

При движении в направлении железнодорожного вокзала автобусы будут проезжать не через эстакаду, как ранее, а по дублеру ул. Ново-Садовой и совершать остановку возле дома № 184 по ул. Ново-Садовой.

Далее автобусы проследуют мимо ТЦ "Апельсин" до ул. Советской Армии и будут поворачивать налево в районе ДК "Современник", с остановкой около дома № 164 по ул. Ново-Садовой.



