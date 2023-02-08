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В 2023 г. в Самарской области увеличатся орошаемые площади

САМАРА. 8 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Благодаря национальному проекту "Международная кооперация и экспорт" в 2023 г. в Самарской области площадь орошаемых земель увеличится на 2,4 тыс. гектаров.

Реализация гидромелиоративных мероприятий будет вестись на территории Безенчукского, Нефтегоского и Большеглушицкого районов в соответствии с 4 проектами, отобранными Минсельхозом России для финансирования. Для поддержки инвесторов и возмещения 50% понесенных затрат предусмотрено 200 млн рублей из областного и федерального бюджета.

"Только орошаемые земли дают гарантированную урожайность, а значит и наибольший экономический эффект", — неоднократно подчеркивал глава региона Дмитрий Азаров. Поэтому повышение гидромелиоративного потенциала стало одним из важнейших направлений развития агропромышленного комплекса Самарской области.

За 2018–2022 годы на территории Самарского региона в рамках реализации гидромелиоративных мероприятий реализованы 32 проекта на площади 18,38 тыс. га, из них 21 проект на площади 10,15 тыс. га — в рамках федерального проекта "Экспорт продукции АПК". Только в прошлом году было реализовано 3 инвестиционных проекта в области гидромелиорации земель на площади 4,45 тыс. га. Общая сумма частных инвестиций превысила 1,5 млрд. рублей.

В настоящее время министерством сельского хозяйства и продовольствия Самарской области в федеральное ведомство направлена дополнительная заявка на конкурсный отбор для финансирования еще трех проектов гидромелиорации в 2023 г. общей площадью более 3,1 тыс. га.

"Мелиорация — это необходимое условие для агропроизводства, при грамотной технологии она повышает урожай более чем в три раза. Это первейшее условие, чтобы сработали все остальные ресурсы — удобрения, семена", — считает председатель Зернового Соевого союза Приволжского федерального округа, председатель совета директоров агро-группы производственной компании "Волжский Посад" Олег Михеенко.

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