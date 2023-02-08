В 2023 г. в Самарской области увеличатся орошаемые площади

Благодаря национальному проекту "Международная кооперация и экспорт" в 2023 г. в Самарской области площадь орошаемых земель увеличится на 2,4 тыс. гектаров.
Реализация гидромелиоративных мероприятий будет вестись на территории Безенчукского, Нефтегоского и Большеглушицкого районов в соответствии с 4 проектами, отобранными Минсельхозом России для финансирования. Для поддержки инвесторов и возмещения 50% понесенных затрат предусмотрено 200 млн рублей из областного и федерального бюджета.
"Только орошаемые земли дают гарантированную урожайность, а значит и наибольший экономический эффект", — неоднократно подчеркивал глава региона Дмитрий Азаров. Поэтому повышение гидромелиоративного потенциала стало одним из важнейших направлений развития агропромышленного комплекса Самарской области.
За 2018–2022 годы на территории Самарского региона в рамках реализации гидромелиоративных мероприятий реализованы 32 проекта на площади 18,38 тыс. га, из них 21 проект на площади 10,15 тыс. га — в рамках федерального проекта "Экспорт продукции АПК". Только в прошлом году было реализовано 3 инвестиционных проекта в области гидромелиорации земель на площади 4,45 тыс. га. Общая сумма частных инвестиций превысила 1,5 млрд. рублей.
В настоящее время министерством сельского хозяйства и продовольствия Самарской области в федеральное ведомство направлена дополнительная заявка на конкурсный отбор для финансирования еще трех проектов гидромелиорации в 2023 г. общей площадью более 3,1 тыс. га.
"Мелиорация — это необходимое условие для агропроизводства, при грамотной технологии она повышает урожай более чем в три раза. Это первейшее условие, чтобы сработали все остальные ресурсы — удобрения, семена", — считает председатель Зернового Соевого союза Приволжского федерального округа, председатель совета директоров агро-группы производственной компании "Волжский Посад" Олег Михеенко.
Последние комментарии
А про пальмовое масло в этой шоколадной продукции эти потребители в курсе?
Веселый дядя. -Я, говорит, дольку купил за 350. -А отдал сколько? -100 отдал. - А почему так? -А началось - что началось? - денег потребовали.))) Я, говорит, трлько благо для завода делал. Взял свои 2,5 ярда и через завод отдал своим же конторам. Я- молодец. А на хуанхэ так делать, почему не напрямую? - вы ничего не понимаете, я эффективный менеджер. Вывод. Хотел кинуть самарских лохов, которые оказались не лохами. Я не прав?
Там нечего восстанавливать, "всё украдено до нас". Недаром Волков над входом птицефабрики огромный транспарант с десятью заповедями повесил: "не укради..." Всё советское выжато донельзя. "Обшарповскую" не восстанавливать надо, а полностью с нуля строить современное предприятие, и не обязательно в Обшаровке: ну сколько можно на передовом в 1970-е годы советском оборудовании пытаться задарма в 2030 год въехать: технология выращивания и переработки птицы совсем другая. В Обшаровке ни здания, ни оборудование совершенно не пригодны для современного рентабельного производства. Там можно только продолжать воровать: у рабочих – труд, у государства – налоги, у поставщиков – сырьё и услуги, и у всех нас – здоровье и безопасность (там, между прочим, аммиачная холодильная установка), не считая биологического заражения отходами и использования всяких консервантов-ароматизаторов в производстве изделий из мяса птицы.
чтобы цены в рознице были нормальные - уберите кавказцев-перекупщиков и ваших коррумпированных менеджеров по продажам с их откатами
Нужно поддерживать отечественного производителя, тем более, что мы это можем. И дело не только в импортозамещении, а в том, что у нас достаточно ресурсов и возможностей, чтобы производить качественные продукты. И при поддержке банка и его индивидуальных программ это становится намного проще