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Самарский журналист и путешественник Евгений Сазонов представит книгу о первопроходцах Дальнего Востока Для самарцев организуют лекцию "Динозавры и мифы вокруг них" В СОУНБ стартовал прием заявок на участие в конкурсе "Сестра таланта" Библиотека народов Поволжья стала победителем Всероссийского конкурса этнокультурных выставочных проектов Литературный квартирник в Новокуйбышевске переносится из-за погоды

Литература Культура

Самарский журналист и путешественник Евгений Сазонов представит книгу о первопроходцах Дальнего Востока

САМАРА. 8 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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Шеф-редактор "Комсомольской правды" Евгений Сазонов примет участие в "Самарской книжной ярмарке". На встрече с читателями известный журналист и путешественник представит свою книгу "Первопроходцы Дальнего Востока", посвященную историям казаков, офицеров и географов, благодаря которым огромный регион стал частью России.

"Самарская книжная ярмарка" пройдет с 9 по 12 февраля в "Экспо-Волге". На выставке будет представлена литература ведущих издательств, издания ВУЗов и учреждений дополнительного образования; экспонаты музеев, экспозиция ведущих библиотек города. На выставке можно будет приобрести литературу по издательским ценам, сделать интересные фото, принять участие в литературном квизе и квесте и посмотреть театрализованные представления.

Встреча с Евгением Сазоновым пройдет 10 февраля с 12:00 до 13:00 на выставке "Самарская книжная ярмарка" в ВК "Экспо-Волга" на главной сцене.

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