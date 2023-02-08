Самарский журналист и путешественник Евгений Сазонов представит книгу о первопроходцах Дальнего Востока

Шеф-редактор "Комсомольской правды" Евгений Сазонов примет участие в "Самарской книжной ярмарке". На встрече с читателями известный журналист и путешественник представит свою книгу "Первопроходцы Дальнего Востока", посвященную историям казаков, офицеров и географов, благодаря которым огромный регион стал частью России.

"Самарская книжная ярмарка" пройдет с 9 по 12 февраля в "Экспо-Волге". На выставке будет представлена литература ведущих издательств, издания ВУЗов и учреждений дополнительного образования; экспонаты музеев, экспозиция ведущих библиотек города. На выставке можно будет приобрести литературу по издательским ценам, сделать интересные фото, принять участие в литературном квизе и квесте и посмотреть театрализованные представления.

Встреча с Евгением Сазоновым пройдет 10 февраля с 12:00 до 13:00 на выставке "Самарская книжная ярмарка" в ВК "Экспо-Волга" на главной сцене.