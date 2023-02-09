В Тольятти перекроют М-5

В четверг, 9 февраля, с 10.30 до 10.35, с 11.30 до 11.35, с 12.30 до 12.35, с 13.30 до 13.35 на 974 км дороги общего пользования федерального значения М-5 "Урал" в Тольятти будет ограничено движение всех видов транспорта.

Такая мера вводится в связи с реконструкцией пролета ВЛ 220 кВ "Жигулевскоя ГЭС".