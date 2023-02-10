В Тольятти подрядчик сорвал устройство контейнерных площадок

ООО "Волга Дорстрой" попало в реестр недобросовестных поставщиков, сорвав контракт, заключенный с мэрией Тольятти, сообщили в пресс-службе УФАС.

В декабре 2021 г. по итогам аукциона администрация Тольятти выбрала победителя торгов, который должен был заняться устройством контейнерных площадок в городе. Подрядчиком стало ООО "Волга Дорстрой", однако к нужному времени проект контракта так и не был подписан.

В связи с этим мэрия решила отказаться от услуг и сочла ООО уклонившимся от заключения контракта. Власти Тольятти обратились в УФАС по Самарской области.

"Объективных причин, свидетельствующих о добросовестном намерении ООО "Волга Дорстрой" заключить контракт, антимонопольный орган не установил, — отмечается в сообщении. — Учитывая выявленные факты, руководствуясь действующим законодательством, Самарское УФАС России включило ООО "Волга Дорстрой" в Реестр недобросовестных поставщиков сроком на два года".

Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение ФАС.