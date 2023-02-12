В Самаре автобусы 75 и 27 пустят в объезд

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С понедельника, 13 февраля, в связи с аварийными работами на водопроводе в районе дома № 73 по ул. Транзитная автобусы 75 и 27 маршрутов будут следовать по изменённой схеме, сообщает городской дептранс.