В 2022 г. в Самарской области зафиксирован самый низкий отток населения среди регионов ПФО

Росстат опубликовал данные по миграции населения в России в 2022 году. Общероссийская тенденция — миграционная убыль населения. В Самарской области она составила 327 человек.

Среди регионов ПФО приток мигрантов наблюдался только в Татарстане (+9142 человека). Остальные показывали минусовые значения.

В Самарской области зафиксирована минимальная миграционная убыль в ПФО (-327 человек). Для сравнения: в 2021 г. в регионе наблюдался приток мигрантов (+7117 человек).

Наибольший отток (- 5566 человек) зарегистрирован в Саратовской области, Пермском крае (-3853 человека) и Чувашии (- 3249).