Винзавод "Тольяттинский" банкротит бывший владелец

В начале февраля Арбитражный суд Самарской области ввел процедуру наблюдения на ООО "Винзавод "Тольяттинский". Инициатором банкротства выступил бывший собственник производства Антон Андрейчиков. Общество, как следует из определения суда, против этого не возражало.

Напомним, Антон Андрейчиков выкупил ООО "Винзавод "Тольяттинский" весной 2021 года. Тогда он погасил долги перед налоговиками в размере 48,6 млн руб. и вывел предприятие из очередной процедуры банкротства. Однако уже в 2022 г. Андрейчиков обратился в суд за признанием завода банкротом с общей суммой требований почти 45 млн рублей. Арбитраж отказал в связи с введением в марте моратория на возбуждение дел о банкротстве.

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Параллельно Антон Андрейчиков повторно запустил подготовку к банкротству винзавода. Летом он взыскал спорную сумму в Центральном районном суде Тольятти, затем обратился в арбитражный суд с иском о банкротстве. Сумма требований Антона Андрейчикова составила 48,6 млн рублей.