Облачная и снежная погода сохранится в Самаре до конца недели

Синоптики спрогнозировали облачность и снег в Самаре и области до конца рабочей недели. Специалисты Приволжского УГМС составили краткосрочный прогноз погоды с 14 по 17 февраля.

"Погоду будет определять циклон, смещающийся с Кольского полуострова через правобережные районы реки Волги на запад Казахстана. Поэтому сохранится облачная погода, пройдёт снег разной интенсивности, — сообщили в Приволжском УГМС. — В конце рабочей недели влияние циклона ослабеет и интенсивность осадков уменьшится. Температура воздуха в течение периода существенно не изменится".

Во вторник днем, 14 февраля, в Самаре ожидается небольшой снег и облачная погода. Ветер юго-восточный, 7…12 м/с, температура воздуха -3…-5 °C

В ночь на 15 февраля в регионе будет облачно, местами умеренный снег. Ветер Юго-восточный, 6…11 м/с, температура воздуха -7…-12 °C. Дневная температура воздуха составит -2…-7 °C.

16 февраля картина существенно не изменится: сохранится облачность и умеренный снег, ветер сменит направление на северо-восточное, скорость составит 6…11 м/с. Температура воздуха ночью -7…-12 °C, дневная -2…-7 °C.