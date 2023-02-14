Замначальника регионального полицейского главка проведет прием в Самаре

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В среду, 15 февраля, с 14:00 до 17:00 на ул. Соколова, 34 в Самаре замначальника ГУ МВД России по Самарской области начальник ГСУ, генерал-майор юстиции Алексей Зеленов проведет прием граждан.