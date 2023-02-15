В Самаре полицейские забрали девочку у родителей-наркоманов

В Промышленном районе Самары сотрудники полиции определили в реабилитационный центр несовершеннолетнюю девочку, забрав ее у родителей-наркоманов, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
О ситуации в неблагополучной семье правоохранители узнали из публикации в соцсети в ходе ежедневного мониторинга сети Интернет. Установлено, что 45-летняя мать девочки в 2013 и 2021 гг. была осуждена за незаконный оборот наркотиков, состоит на учете в наркологическом диспансере. Ее 36-летний сожитель — судим за разбой и хранение наркотиков, состоит на учете, как лицо, обязанное судом пройти лечение от наркомании.
В ходе проведенного в установленном порядке обследования квартиры, где проживает семья, и исследования их одежды запрещенных к свободному гражданскому обороту веществ не обнаружено. Мужчина и женщина прошли медицинское освидетельствование, у них обнаружены клинические признаки, позволяющие предположить состояние опьянения. В настоящее время проводится исследование биологического материала, по результатам которого полицейскими будет принято процессуальное решение.
Сотрудниками ПДН в отношении матери ребенка 2011 года рождения собран административный материал за правонарушение, предусмотренное ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ, который направлен в Комиссию по делам несовершеннолетних администрации Промышленного района Самары для рассмотрения и принятия мер административного воздействия. Женщина поставлена на учет в ПДН отдела полиции по Промышленному району УМВД России по г. Самаре.
Сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних пообщались с девочкой и оказали ей всю необходимую помощь. В настоящее время жизни ребенка ничего не угрожает.
Согласно полученным данным, сообщений и заявлений от жителей города по месту жительства проверяемой семьи не поступало. Факты сбыта наркотических веществ из квартиры самарцев не подтвердились.
Сотрудники полиции продолжают устанавливать причины и обстоятельства произошедшего.
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Хорошо что привлекли хоть какое-то внимание СМИ, но если ситуация не разрешится возможно надо делать упор на потенциальной коррупционной составляющей. Местные вряд-ли полезут, как вариант в приёмную ФСБ в Москве.
Уважаемый автор. Исправьте, пожалуйста, ошибку. Все описываемые события в статье происходят в селе Старый Буян Красноярского района. Не Новый Буян. Дороги,освещение.
Опасная точечная застройка вблизи школы ничем не оправдана. Дом будет находиться впритык к школе. Район не обеспечен социальной инфраструктурой: мест в школах и садах не хватает, существующая школа не вмещает всех желающих.рядом много пятижтажек, коммуникации которых в плачевном состоянии. (знаю непонаслышке, живу в таком доме). Высотное здание усугубит нехватку ресурсов. Тем более известно, что грунтовые воды находятся слишком близко к поверхности земли именно на этом участке.
Голоса ЗА появились ещё до того, как местные жители вообще узнали о стройке. Понятно, кто это вбрасывает. Через дорогу кварталы двухэтажек из сена, строй, не хочу. А они пихают, как свечки в одно место.
Руководство СРПП имело бы волю и вело себя как подобает речникам, то приняли бы решение о остановке навигации с утра 7 января. За 7 и 8 января, выходные дни, лед бы на Волге окончательно встал, и уже с 9 января, с самого начала рабочей недели могла бы возобновиться навигация на "подушках". А теперь, пойдя на поводу особливо крикливых "активных" граждан, ОМики с толкачем наделали на Волге торосы, о которые начнут рваться "подушки". И теперь функционирование навигации снова станет под вопросом, а те же "активисты соц.сетей" насыпят руководству СРПП по-полной. Соответственно, теперь навигация на "подушках" будет возможна не ранее 11 января и то - с трудом. А ведь могли бы начать и с завтрашнего дня, с 9 января...