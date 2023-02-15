В Самаре полицейские забрали девочку у родителей-наркоманов

В Промышленном районе Самары сотрудники полиции определили в реабилитационный центр несовершеннолетнюю девочку, забрав ее у родителей-наркоманов, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

О ситуации в неблагополучной семье правоохранители узнали из публикации в соцсети в ходе ежедневного мониторинга сети Интернет. Установлено, что 45-летняя мать девочки в 2013 и 2021 гг. была осуждена за незаконный оборот наркотиков, состоит на учете в наркологическом диспансере. Ее 36-летний сожитель — судим за разбой и хранение наркотиков, состоит на учете, как лицо, обязанное судом пройти лечение от наркомании.

В ходе проведенного в установленном порядке обследования квартиры, где проживает семья, и исследования их одежды запрещенных к свободному гражданскому обороту веществ не обнаружено. Мужчина и женщина прошли медицинское освидетельствование, у них обнаружены клинические признаки, позволяющие предположить состояние опьянения. В настоящее время проводится исследование биологического материала, по результатам которого полицейскими будет принято процессуальное решение.

Сотрудниками ПДН в отношении матери ребенка 2011 года рождения собран административный материал за правонарушение, предусмотренное ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ, который направлен в Комиссию по делам несовершеннолетних администрации Промышленного района Самары для рассмотрения и принятия мер административного воздействия. Женщина поставлена на учет в ПДН отдела полиции по Промышленному району УМВД России по г. Самаре.

Сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних пообщались с девочкой и оказали ей всю необходимую помощь. В настоящее время жизни ребенка ничего не угрожает.

Согласно полученным данным, сообщений и заявлений от жителей города по месту жительства проверяемой семьи не поступало. Факты сбыта наркотических веществ из квартиры самарцев не подтвердились.

Сотрудники полиции продолжают устанавливать причины и обстоятельства произошедшего.