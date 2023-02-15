Широкая Масленица: самарским школьникам расскажут об истории праздника на всероссийской акции

Акция "Широкая Масленица" — часть проекта "Культура для школьников". Она пройдет с 20 по 26 февраля в социальной сети "ВКонтакте".

Школьники могут принять участие в творческом соревновании.

Для этого необходимо:

— подготовить работы по трем номинациям на выбор (масленичная песня, масленичная кукла-чучело, устное творчество);

— записать исполнение на видео;

— опубликовать с хештегом #масленицакдш в "ВКонтакте".

Указать регион, номинацию, имя и фамилию.

Обязательное условие участия в акции — открытая страница с возможностью обратной связи.

Также ведущие фольклорные коллективы страны подготовили видеоролики о каждом дне масленичной недели, которые появятся на портале культурадляшкольников.рф и в социальной сети ВКонтакте в период с 20 по 26 февраля.

Всех участников акции ждут онлайн-игры, викторины и мастер-классы.

По итогам акции члены жюри выберут 10 лучших работ из каждой номинации. Лидеры получат сертификат участника акции и подарочные наборы от проекта, а их работы будут размещены на портале культурадляшкольников.рф. Победители будут объявлены 13 марта 2023 года.

С положением акции можно ознакомиться по ссылке.