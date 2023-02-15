Во второй половине прошлого года россияне выбирали "Авторадио"

"Авторадио" возглавило рейтинг популярных радиостанций России по итогам второго полугодия 2022 года. В топ-5 также вошли "Европа Плюс", "Дорожное радио", "Русское радио" и "Ретро FM". Самые слушаемые радиостанции России назвала исследовательская компания Mediascope.
Согласно исследованию Radio Index — Россия (100K+) за июль–декабрь 2022 года, "Авторадио" занимает первое место и по ежедневному, и по еженедельному охвату аудитории 12+. Во втором полугодии прошлого года радиостанцию ежедневно слушали 8 млн 628 тыс. россиян или 13,5% всей аудитории в возрасте старше 12 лет, еженедельный охват составил в среднем 21 млн 436 тыс. человек (33,6%).
"Первое место — результат работы всей команды нашего холдинга. "Авторадио" является лидером московского радиовещания 13 лет и стабильно входит в топ-3 федерального рейтинга. В этом году наша флагманская радиостанция отмечает свой 30-летний юбилей. Ее эфир охватывает все регионы России, и миллионам слушателей доступны наши актуальные программы, любимая музыка и яркие радиошоу — утреннее драйв-шоу "Поехали" и вечернее "Мурзилки Live". В юбилейном году состоится 10-й сезон популярной игры "Много денег на Авторадио" — мы порадуем наших слушателей тремя автомобилями, двумя квартирами и 5 миллионами рублей", — говорит генеральный директор ГПМ Радио Вадим Терещук.
"Авторадио" — флагман холдинга ГПМ Радио, который также успешно развивает "Юмор FM", Радио ENERGY, Comedy Radio, Детское радио и другие форматы. Федеральная сеть "Авторадио" — одна из крупнейших, в зоне приема эфира более 73 тыс. городов и населенных пунктов страны. Бренд "Авторадио" давно вышел за пределы традиционного FM и широко представлен в digital: радиостанция создает самостоятельный контент для соцсетей, формирует собственное направление подкастов, имеет мобильное приложение, представлена на видеохостингах, где транслируются живые концерты популярных артистов, выходят интервью со знаменитостями.
В 2023 году радиостанция отмечает свой юбилей. В начале года за верность профессии, за сохранение лидерских позиций и в связи с 30-летнием коллективу "Авторадио" вручена премия правительства РФ в области СМИ. 5 апреля, в свой день рождения, радиостанция проведет большой праздничный марафон — первый суперфинал игры "Много денег на Авторадио. Юбилейный сезон". 22 апреля в Crocus City Hall состоится праздничное шоу "Авторадио. 30 лет. Классика". Филипп Киркоров, Владимир Пресняков, Ева Польна, Григорий Лепс, Леонид Агутин, Дима Билан, Сергей Лазарев, Полина Гагарина, Звонкий, Zivert, Ёлка, Filatov & Karas, Мари Краймбрери, Emin, Люся Чеботина, Burito, Dabro и другие — 30 самых ярких звезд "Авторадио" исполнят свои главные хиты в сопровождении большого симфонического оркестра. Гостями праздника также станут звезды спорта, театра, кино, известные политики и общественные деятели, которые вместе с участниками концерта пройдут по красной ковровой дорожке и пообщаются с поклонниками.
Подробнее об "Авторадио" — на сайтах avtoradio.ru и gpmradio.ru, в Telegram-канале и других официальных аккаунтах. Информацию о концерте "Авторадио. 30 лет. Классика" и билетах можно найти на сайте Crocus City Hall.
Последние комментарии
Хорошо что привлекли хоть какое-то внимание СМИ, но если ситуация не разрешится возможно надо делать упор на потенциальной коррупционной составляющей. Местные вряд-ли полезут, как вариант в приёмную ФСБ в Москве.
Уважаемый автор. Исправьте, пожалуйста, ошибку. Все описываемые события в статье происходят в селе Старый Буян Красноярского района. Не Новый Буян. Дороги,освещение.
Опасная точечная застройка вблизи школы ничем не оправдана. Дом будет находиться впритык к школе. Район не обеспечен социальной инфраструктурой: мест в школах и садах не хватает, существующая школа не вмещает всех желающих.рядом много пятижтажек, коммуникации которых в плачевном состоянии. (знаю непонаслышке, живу в таком доме). Высотное здание усугубит нехватку ресурсов. Тем более известно, что грунтовые воды находятся слишком близко к поверхности земли именно на этом участке.
Голоса ЗА появились ещё до того, как местные жители вообще узнали о стройке. Понятно, кто это вбрасывает. Через дорогу кварталы двухэтажек из сена, строй, не хочу. А они пихают, как свечки в одно место.
Руководство СРПП имело бы волю и вело себя как подобает речникам, то приняли бы решение о остановке навигации с утра 7 января. За 7 и 8 января, выходные дни, лед бы на Волге окончательно встал, и уже с 9 января, с самого начала рабочей недели могла бы возобновиться навигация на "подушках". А теперь, пойдя на поводу особливо крикливых "активных" граждан, ОМики с толкачем наделали на Волге торосы, о которые начнут рваться "подушки". И теперь функционирование навигации снова станет под вопросом, а те же "активисты соц.сетей" насыпят руководству СРПП по-полной. Соответственно, теперь навигация на "подушках" будет возможна не ранее 11 января и то - с трудом. А ведь могли бы начать и с завтрашнего дня, с 9 января...