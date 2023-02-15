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Общество

Во второй половине прошлого года россияне выбирали "Авторадио"

САМАРА. 15 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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"Авторадио" возглавило рейтинг популярных радиостанций России по итогам второго полугодия 2022 года. В топ-5 также вошли "Европа Плюс", "Дорожное радио", "Русское радио" и "Ретро FM". Самые слушаемые радиостанции России назвала исследовательская компания Mediascope.

Согласно исследованию Radio Index — Россия (100K+) за июль–декабрь 2022 года, "Авторадио" занимает первое место и по ежедневному, и по еженедельному охвату аудитории 12+. Во втором полугодии прошлого года радиостанцию ежедневно слушали 8 млн 628 тыс. россиян или 13,5% всей аудитории в возрасте старше 12 лет, еженедельный охват составил в среднем 21 млн 436 тыс. человек (33,6%).

"Первое место — результат работы всей команды нашего холдинга. "Авторадио" является лидером московского радиовещания 13 лет и стабильно входит в топ-3 федерального рейтинга. В этом году наша флагманская радиостанция отмечает свой 30-летний юбилей. Ее эфир охватывает все регионы России, и миллионам слушателей доступны наши актуальные программы, любимая музыка и яркие радиошоу — утреннее драйв-шоу "Поехали" и вечернее "Мурзилки Live". В юбилейном году состоится 10-й сезон популярной игры "Много денег на Авторадио" — мы порадуем наших слушателей тремя автомобилями, двумя квартирами и 5 миллионами рублей", — говорит генеральный директор ГПМ Радио Вадим Терещук.

"Авторадио" — флагман холдинга ГПМ Радио, который также успешно развивает "Юмор FM", Радио ENERGY, Comedy Radio, Детское радио и другие форматы. Федеральная сеть "Авторадио" — одна из крупнейших, в зоне приема эфира более 73 тыс. городов и населенных пунктов страны. Бренд "Авторадио" давно вышел за пределы традиционного FM и широко представлен в digital: радиостанция создает самостоятельный контент для соцсетей, формирует собственное направление подкастов, имеет мобильное приложение, представлена на видеохостингах, где транслируются живые концерты популярных артистов, выходят интервью со знаменитостями.

В 2023 году радиостанция отмечает свой юбилей. В начале года за верность профессии, за сохранение лидерских позиций и в связи с 30-летнием коллективу "Авторадио" вручена премия правительства РФ в области СМИ. 5 апреля, в свой день рождения, радиостанция проведет большой праздничный марафон — первый суперфинал игры "Много денег на Авторадио. Юбилейный сезон". 22 апреля в Crocus City Hall состоится праздничное шоу "Авторадио. 30 лет. Классика". Филипп Киркоров, Владимир Пресняков, Ева Польна, Григорий Лепс, Леонид Агутин, Дима Билан, Сергей Лазарев, Полина Гагарина, Звонкий, Zivert, Ёлка, Filatov & Karas, Мари Краймбрери, Emin, Люся Чеботина, Burito, Dabro и другие — 30 самых ярких звезд "Авторадио" исполнят свои главные хиты в сопровождении большого симфонического оркестра. Гостями праздника также станут звезды спорта, театра, кино, известные политики и общественные деятели, которые вместе с участниками концерта пройдут по красной ковровой дорожке и пообщаются с поклонниками.

Подробнее об "Авторадио" — на сайтах avtoradio.ru и gpmradio.ru, в Telegram-канале и других официальных аккаунтах. Информацию о концерте "Авторадио. 30 лет. Классика" и билетах можно найти на сайте Crocus City Hall.

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