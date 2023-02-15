8 февраля 2023 года вышла первая серия детективного триллера "Фишер" (18+) и всего за неделю в видеосервисе Wink ее посмотрели более 500 тыс. зрителей. Это лучший старт проекта из линейки Wink Originals за все время ее существования.
Сериал о самом страшном серийном убийце позднего СССР создан компанией Art Pictures Vision совместно со "Студией 812" по заказу "НМГ Студии". Шоураннеры проекта: Сергей Кальварский и Наталья Капустина, режиссеры-постановщики — Любовь Львова и Сергей Тарамаев.
Вторая половина 1980-х. В районе правительственных дач на Рублевском шоссе кто-то жестоко пытает и убивает подростков. Искать маньяка экстренно вызван из Ростова-на-Дону следователь Евгений Боков (Иван Янковский). Ему придется работать вместе с представителем Генпрокуратуры Валерием Козыревым (Александр Яценко) и молодой сотрудницей местного ОВД Натальей Добровольской (Саша Бортич). С трудом притираясь друг к другу, они начинают расследование, даже не подозревая, как сильно оно изменит судьбу каждого из них.
"Высокий интерес к "Фишеру" объясняется сразу несколькими причинами. Это правдивая история — сценарий написан после изучения томов уголовного дела и допросов. Авторы детально воссоздают лицемерную атмосферу в советском обществе второй половины 1980-х, достоверно показывают злодеяния убийцы, и вместе с тем психологически точно передают ощущение иррационального зла, которое отравляет все вокруг. И, конечно, очень увлекательно следить за главными героями, чьи образы так неожиданно сильно воплощают молодые актеры: шокающим и резковатым ростовским следователем в исполнении Ивана Янковского и молодой сотрудницей местного ОВД, которую играет Саша Бортич. "Фишер" — это яркое высказывание о силе зла и борьбе с ним, которое обязательно к просмотру", — отметил директор по контенту видеосервиса Wink и один из продюсеров сериала Александр Косарим.
Новые серии "Фишера" выходят в Wink (цифровой видеосервис "Ростелекома") по средам.
Последние комментарии
давно уже надо было. в районе кротовки мосты ни какие
В целом все понравилось, кроме плохо работающих виртуальных машин и слабеньких компьютеров. Во время проведения олимпиады, было много проблем и лагов(как я понимаю это езе может быть связано с тем, что продукт еще сырой и не доработанный), у меня более менее нормально стало работать под конец соревнования... Атак в принципе не жалею, опыт есть опыт. Понравилось отношение людей, все отзывчивые и дружелюбные. А насчетсамого соревнования сложилось такое мнение, что задумка очень интересное, но реализация, конечно, хромает. Надеюсь в будущем, когда данную площадку доведут до ума, получится снова попытать удачу с новыми силами и показать уже, на что мы способны по-настоящему;) А так желаю успехов всем участникам и победителям главное желаю, чтобы у них все прошло в Питере хорошо и надеюсь, что в будущем, у нас будет еще возможностьь посоревноваться в данной сфере, но уже на равных, так сказать:)
Почему-то никто не вспомнит, что в 70-х и 80-х годах практически все трамвайные стрелки в Куйбышеве были автоматические.
Не закончат точно. Каждый день здесь ездию. Советую администрации бывать чаще, уже есть провалы, открытые дождеприёмники, нет тротуаров, асфальт местами взрыт, появились ямки, переезды опять разбиты. Это я констатирую факты по участку от 22 Партсъезда до Данона и даже до СККМ.
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