Инфляция в Самарской области в январе составила 0,65%

Потребительские цены в Самарской области в январе 2023 г. по сравнению с предыдущим месяцем выросли на 0,65%, сообщает Самарастат.

Продовольственные товары подорожали на 1,18%, непродовольственные - 0,09%, на услуги - 0,66%.

В январе 2022 г. инфляция составила 1,1%.