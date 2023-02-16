Ученые проведут уроки в российских школах

С 8 февраля во всех школах России стартует просветительская акция "Ученые - в школы". Самые инициативные молодые ученые страны проведут для старшеклассников открытые интерактивные уроки по биологии, химии, физике и другим дисциплинам.

Узнавать о научных исследованиях из первых уст намного интереснее, чем из учебников. Российское общество "Знание" готово познакомить школьников с теми, кто прямо сейчас создает науку в нашей стране.

Для школ это отличный способ сделать образовательный процесс разнообразнее, увлечь ребят наукой и показать возможное направление для будущей карьеры.

Для ученых это возможность стать постоянным лектором Российского общества "Знание" и регулярно выступать по всей стране, участвовать в следующих этапах проекта "Ученый говорит" и попасть на международный Конгресс молодых ученых в Сочи.

Если вы готовы пригласить ученого в школу, регистрируйтесь здесь.

Если вы ученый и хотите провести интерактивный урок, регистрируйтесь здесь.