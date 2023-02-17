В выходные в Самарской области ожидается снег

В Самарской области в ближайшие выходные прогнозируется небольшой снег. Существенных морозов не предвидится, сообщают синоптики Приволжского УГМС.

В ночь на субботу, 18 февраля, в регионе будет облачно, местами небольшой снег. Ветер юго-западный, 3-8 м/с, температура воздуха -11…-16 °C. Днем облачность и малые осадки сохранятся. Ветер не изменит скорости и направления, температура воздуха составит -4…-9 °C.

В воскресенье, 19 февраля, в ночные часы и днем прогнозируется облачная погода с умеренным снегом. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -11…-16 °C, днем -4…-9 °C.