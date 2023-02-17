В Самаре из-за строительство метро изменится схема движения транспорта

В Самаре в рамках подготовки к очередному этапу строительства станции метро "Театральная" будет временно изменена схема движения транспорта, включая общественный, сообщает мэрия города.

В период с 00:10 23 февраля до 23:50 25 февраля на пересечении ул. Галактионовской и ул. Красноармейской будет закрыто движение трамваев по ул. Красноармейской на участке от ул. Арцыбушевской до ул. Фрунзе в оба направления.

На время закрытия трамваи будут осуществлять рейсы следующим образом:

22 маршрут — 15 микрорайон — Барбошина поляна — Постников овраг — ул. Полевая — ул. Мичурина — ул. Клиническая — ул. Чернореченская — ул. Тухачевского — ул. Чернореченская — ул. Клиническая — ул. Мичурина — ул. Полевая — Постников овраг — Барбошина поляна — 15 микрорайон;

— 15 микрорайон — Барбошина поляна — Постников овраг — ул. Полевая — ул. Мичурина — ул. Клиническая — ул. Чернореченская — ул. Тухачевского — ул. Чернореченская — ул. Клиническая — ул. Мичурина — ул. Полевая — Постников овраг — Барбошина поляна — 15 микрорайон; 5 маршрут — Барбошина поляна — Постников овраг — ул. Полевая — ул. Мичурина — ул. Клиническая — ул. Чернореченская — ул. Тухачевского — ул. Чернореченская — ул. Клиническая — ул. Мичурина — ул. Полевая — Постников овраг — Барбошина поляна;

— Барбошина поляна — Постников овраг — ул. Полевая — ул. Мичурина — ул. Клиническая — ул. Чернореченская — ул. Тухачевского — ул. Чернореченская — ул. Клиническая — ул. Мичурина — ул. Полевая — Постников овраг — Барбошина поляна; 20 маршрут — Северное трамвайное депо — Постников овраг — ул. Полевая — ул. Арцыбушевская — железнодорожный вокзал — ул. Тухачевского — железнодорожный вокзал — ул. Арцыбушевская — ул. Полевая — Постников овраг — Северное трамвайное депо;

— Северное трамвайное депо — Постников овраг — ул. Полевая — ул. Арцыбушевская — железнодорожный вокзал — ул. Тухачевского — железнодорожный вокзал — ул. Арцыбушевская — ул. Полевая — Постников овраг — Северное трамвайное депо; 3 маршрут — Юнгородок — автостанция "Аврора" — ул. Чернореченская — ул. Клиническая — ул. Мичурина — ул. Полевая — ул. Арцыбушевская — железнодорожный вокзал — автостанция "Аврора" — Юнгородок;

— Юнгородок — автостанция "Аврора" — ул. Чернореченская — ул. Клиническая — ул. Мичурина — ул. Полевая — ул. Арцыбушевская — железнодорожный вокзал — автостанция "Аврора" — Юнгородок; 1 маршрут — автостанция "Аврора" — ул. Тухачевского (с заездом на станцию) — железнодоролжный вокзал — ул. Арцыбушевская — ул. Полевая — ул. Мичурина — ул. Клиническая — ул. Чернореченская — автостанция "Аврора";

— автостанция "Аврора" — ул. Тухачевского (с заездом на станцию) — железнодоролжный вокзал — ул. Арцыбушевская — ул. Полевая — ул. Мичурина — ул. Клиническая — ул. Чернореченская — автостанция "Аврора"; 16 маршрут — ул. Тухачевского — ул. Чернореченская — ул. Клиническая — ул. Мичурина — ул. Полевая — ул. Арцыбушевская — железнодорожный вокзал — ул. Тухачевского.

Изменится и схема движения автомобильного транспорта.

Движение автомобилей по ул. Галактионовской от ул. Льва Толстого в направлении ул. Красноармейской будет запрещено.

Движение транспорта по ул. Красноармейской от ул. Чапаевской в сторону ул. Самарской будет ограничено.

Водители смогут объехать перекресток ул. Красноармейской и ул. Галактионовской с правым поворотом на ул. Галактионовскую, в сторону ул. Льва Толстого, далее — по ул. Льва Толстого до ул. Самарской в направлении ул. Красноармейской. Таким же маршрутом будут следовать автобусы №№ 34, 3, 80, 226. Автобусы маршрута № 53 в направлении автостанции "Аврора" будет ехать по ул. Галактионовской, ул. Льва Толстого, ул. Самарской и далее — по своему маршруту.