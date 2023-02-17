В Самаре из-за строительство метро изменится схема движения транспорта

В Самаре в рамках подготовки к очередному этапу строительства станции метро "Театральная" будет временно изменена схема движения транспорта, включая общественный, сообщает мэрия города.
В период с 00:10 23 февраля до 23:50 25 февраля на пересечении ул. Галактионовской и ул. Красноармейской будет закрыто движение трамваев по ул. Красноармейской на участке от ул. Арцыбушевской до ул. Фрунзе в оба направления.
На время закрытия трамваи будут осуществлять рейсы следующим образом:
- 22 маршрут — 15 микрорайон — Барбошина поляна — Постников овраг — ул. Полевая — ул. Мичурина — ул. Клиническая — ул. Чернореченская — ул. Тухачевского — ул. Чернореченская — ул. Клиническая — ул. Мичурина — ул. Полевая — Постников овраг — Барбошина поляна — 15 микрорайон;
- 5 маршрут — Барбошина поляна — Постников овраг — ул. Полевая — ул. Мичурина — ул. Клиническая — ул. Чернореченская — ул. Тухачевского — ул. Чернореченская — ул. Клиническая — ул. Мичурина — ул. Полевая — Постников овраг — Барбошина поляна;
- 20 маршрут — Северное трамвайное депо — Постников овраг — ул. Полевая — ул. Арцыбушевская — железнодорожный вокзал — ул. Тухачевского — железнодорожный вокзал — ул. Арцыбушевская — ул. Полевая — Постников овраг — Северное трамвайное депо;
- 3 маршрут — Юнгородок — автостанция "Аврора" — ул. Чернореченская — ул. Клиническая — ул. Мичурина — ул. Полевая — ул. Арцыбушевская — железнодорожный вокзал — автостанция "Аврора" — Юнгородок;
- 1 маршрут — автостанция "Аврора" — ул. Тухачевского (с заездом на станцию) — железнодоролжный вокзал — ул. Арцыбушевская — ул. Полевая — ул. Мичурина — ул. Клиническая — ул. Чернореченская — автостанция "Аврора";
- 16 маршрут — ул. Тухачевского — ул. Чернореченская — ул. Клиническая — ул. Мичурина — ул. Полевая — ул. Арцыбушевская — железнодорожный вокзал — ул. Тухачевского.
Изменится и схема движения автомобильного транспорта.
Движение автомобилей по ул. Галактионовской от ул. Льва Толстого в направлении ул. Красноармейской будет запрещено.
Движение транспорта по ул. Красноармейской от ул. Чапаевской в сторону ул. Самарской будет ограничено.
Водители смогут объехать перекресток ул. Красноармейской и ул. Галактионовской с правым поворотом на ул. Галактионовскую, в сторону ул. Льва Толстого, далее — по ул. Льва Толстого до ул. Самарской в направлении ул. Красноармейской. Таким же маршрутом будут следовать автобусы №№ 34, 3, 80, 226. Автобусы маршрута № 53 в направлении автостанции "Аврора" будет ехать по ул. Галактионовской, ул. Льва Толстого, ул. Самарской и далее — по своему маршруту.
Последние комментарии
Хорошо что привлекли хоть какое-то внимание СМИ, но если ситуация не разрешится возможно надо делать упор на потенциальной коррупционной составляющей. Местные вряд-ли полезут, как вариант в приёмную ФСБ в Москве.
Уважаемый автор. Исправьте, пожалуйста, ошибку. Все описываемые события в статье происходят в селе Старый Буян Красноярского района. Не Новый Буян. Дороги,освещение.
Опасная точечная застройка вблизи школы ничем не оправдана. Дом будет находиться впритык к школе. Район не обеспечен социальной инфраструктурой: мест в школах и садах не хватает, существующая школа не вмещает всех желающих.рядом много пятижтажек, коммуникации которых в плачевном состоянии. (знаю непонаслышке, живу в таком доме). Высотное здание усугубит нехватку ресурсов. Тем более известно, что грунтовые воды находятся слишком близко к поверхности земли именно на этом участке.
Голоса ЗА появились ещё до того, как местные жители вообще узнали о стройке. Понятно, кто это вбрасывает. Через дорогу кварталы двухэтажек из сена, строй, не хочу. А они пихают, как свечки в одно место.
Руководство СРПП имело бы волю и вело себя как подобает речникам, то приняли бы решение о остановке навигации с утра 7 января. За 7 и 8 января, выходные дни, лед бы на Волге окончательно встал, и уже с 9 января, с самого начала рабочей недели могла бы возобновиться навигация на "подушках". А теперь, пойдя на поводу особливо крикливых "активных" граждан, ОМики с толкачем наделали на Волге торосы, о которые начнут рваться "подушки". И теперь функционирование навигации снова станет под вопросом, а те же "активисты соц.сетей" насыпят руководству СРПП по-полной. Соответственно, теперь навигация на "подушках" будет возможна не ранее 11 января и то - с трудом. А ведь могли бы начать и с завтрашнего дня, с 9 января...