В февральские праздники изменится движение электричек в Самарской области

В связи с праздником День защитника отечества 23 февраля и переносом выходных дней устанавливается следующий порядок движения пригородных поездов в Самарской области.
22 февраля — по рабочему дню пятница, 23, 24, 25 февраля — по выходному дню суббота, 26 февраля — по выходному дню воскресенье, 27 февраля — по рабочему дню понедельник.
23 февраля назначается поезд № 7141 Самара (отпр.07.10) — Сызрань-1 (приб.08.57) (24, 25, 26 февраля поезд не курсирует).
23, 24, 25, 26 февраля назначается поезд № 7142 Сызрань-1 (отпр.09.13) — Самара (приб.11.04).
23, 24, 25 февраля назначается поезд № 7145 Самара (отпр.18.32) — Сызрань-1 (приб.20.13) (26 февраля поезд не курсирует).
26 февраля назначаются поезда № 7143 Самара (отпр.16.08) — Сызрань-1 (приб.17.46), № 7144 Сызрань-1 (отпр.18.07) — Самара (приб.19.53) (23, 24, 25 февраля поезда не курсирует).
С 22 февраля по 27 февраля устанавливаются следующие дни курсирования поездов по маршруту Самара — Колтубанка — Бузулук:
22, 26 февраля назначается поезд № 6743/6741 Бузулук (отпр.16.50)–Колтубанка (приб.17.23-отпр.17.25)–Самара (приб.20.13)
23, 27 февраля назначается поезд № 6744/6742 Самара (отпр.06.50)–Колтубанка (приб.09.36-отпр.09.38)–Бузулук (приб.10.09).
Последние комментарии
Хорошо что привлекли хоть какое-то внимание СМИ, но если ситуация не разрешится возможно надо делать упор на потенциальной коррупционной составляющей. Местные вряд-ли полезут, как вариант в приёмную ФСБ в Москве.
Уважаемый автор. Исправьте, пожалуйста, ошибку. Все описываемые события в статье происходят в селе Старый Буян Красноярского района. Не Новый Буян. Дороги,освещение.
Опасная точечная застройка вблизи школы ничем не оправдана. Дом будет находиться впритык к школе. Район не обеспечен социальной инфраструктурой: мест в школах и садах не хватает, существующая школа не вмещает всех желающих.рядом много пятижтажек, коммуникации которых в плачевном состоянии. (знаю непонаслышке, живу в таком доме). Высотное здание усугубит нехватку ресурсов. Тем более известно, что грунтовые воды находятся слишком близко к поверхности земли именно на этом участке.
Голоса ЗА появились ещё до того, как местные жители вообще узнали о стройке. Понятно, кто это вбрасывает. Через дорогу кварталы двухэтажек из сена, строй, не хочу. А они пихают, как свечки в одно место.
Руководство СРПП имело бы волю и вело себя как подобает речникам, то приняли бы решение о остановке навигации с утра 7 января. За 7 и 8 января, выходные дни, лед бы на Волге окончательно встал, и уже с 9 января, с самого начала рабочей недели могла бы возобновиться навигация на "подушках". А теперь, пойдя на поводу особливо крикливых "активных" граждан, ОМики с толкачем наделали на Волге торосы, о которые начнут рваться "подушки". И теперь функционирование навигации снова станет под вопросом, а те же "активисты соц.сетей" насыпят руководству СРПП по-полной. Соответственно, теперь навигация на "подушках" будет возможна не ранее 11 января и то - с трудом. А ведь могли бы начать и с завтрашнего дня, с 9 января...