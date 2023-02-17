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Общество

В февральские праздники изменится движение электричек в Самарской области

САМАРА. 17 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В связи с праздником День защитника отечества 23 февраля и переносом выходных дней устанавливается следующий порядок движения пригородных поездов в Самарской области.

22 февраля — по рабочему дню пятница, 23, 24, 25 февраля — по выходному дню суббота, 26 февраля — по выходному дню воскресенье, 27 февраля — по рабочему дню понедельник.

23 февраля назначается поезд № 7141 Самара (отпр.07.10) — Сызрань-1 (приб.08.57) (24, 25, 26 февраля поезд не курсирует).

23, 24, 25, 26 февраля назначается поезд № 7142 Сызрань-1 (отпр.09.13) — Самара (приб.11.04).

23, 24, 25 февраля назначается поезд № 7145 Самара (отпр.18.32) — Сызрань-1 (приб.20.13) (26 февраля поезд не курсирует).

26 февраля назначаются поезда № 7143 Самара (отпр.16.08) — Сызрань-1 (приб.17.46), № 7144 Сызрань-1 (отпр.18.07) — Самара (приб.19.53) (23, 24, 25 февраля поезда не курсирует).

С 22 февраля по 27 февраля устанавливаются следующие дни курсирования поездов по маршруту Самара — Колтубанка — Бузулук:

22, 26 февраля назначается поезд № 6743/6741 Бузулук (отпр.16.50)–Колтубанка (приб.17.23-отпр.17.25)–Самара (приб.20.13)

23, 27 февраля назначается поезд № 6744/6742 Самара (отпр.06.50)–Колтубанка (приб.09.36-отпр.09.38)–Бузулук (приб.10.09). 

 

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