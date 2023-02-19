Региональный минздрав дал советы по питанию пожилым людям

Минздрав Самарской области дал советы пожилым людям.
Люди старше 60 лет нуждаются в правильном, сбалансированном питании, регулярном поступлении витаминов, микроэлементов, пищевых волокон. Это способствует профилактике возраст-ассоциированных заболеваний, гериатрических синдромов.
"Большинство витаминов не синтезируются и не накапливаются в организме человека. Они поступают с фруктами и овощами при регулярном и ежедневном употреблении их в пищу. В пожилом возрасте наиболее часто развивается дефицит витаминов C, D, E и группы B, фолиевой кислоты; из минералов — дефицит кальция, магния, цинка", — отметила главный гериатр министерства здравоохранения Самарской области, заведующий кафедрой эндокринологии и гериатрии ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава России, доктор медицинских наук Светлана Булгакова.
Последние комментарии
сейчас в стоматологии все космических денег стоит. где столько взять то
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Пусть прививается , кто ее держит !
ужас
Сестра работает в медицине и говорит что сейчас очень многие обращаются к ней с вопросами о вакцинации и будущей беременности. Ходят же всякие слухи не хорошие. И я сама спрашивала когда не знала ставить прививку или нет. А ей я доверяю. Врач она отличный, проходила Профессиональная переподготовка акушеров