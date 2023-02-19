Региональный минздрав дал советы по питанию пожилым людям

Минздрав Самарской области дал советы пожилым людям.

Люди старше 60 лет нуждаются в правильном, сбалансированном питании, регулярном поступлении витаминов, микроэлементов, пищевых волокон. Это способствует профилактике возраст-ассоциированных заболеваний, гериатрических синдромов.

"Большинство витаминов не синтезируются и не накапливаются в организме человека. Они поступают с фруктами и овощами при регулярном и ежедневном употреблении их в пищу. В пожилом возрасте наиболее часто развивается дефицит витаминов C, D, E и группы B, фолиевой кислоты; из минералов — дефицит кальция, магния, цинка", — отметила главный гериатр министерства здравоохранения Самарской области, заведующий кафедрой эндокринологии и гериатрии ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава России, доктор медицинских наук Светлана Булгакова.