В Самаре в 2022 году производителей "молочки" оштрафовали на 900 тыс. рублей

В 2022 году самарские производители молочной продукции были оштрафованы на 893 тыс. рублей. На нарушителей составлено 28 административных протоколов. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.
Управление Роспотребнадзора по Самарской области опубликовало информацию о результатах контроля за качеством и безопасностью молочной продукции. По итогам ведомства, в 2022 году было исследовано более 3,2 тыс. проб молочной продукции, в том числе на соответствие по санитарно-химическим показателям, на соответствие по физико-химическим показателям, на наличие ГМО, на соответствие по микробиологическим показателям, на соответствие по содержанию антибиотиков, на соответствие по радиологическим показателям.
"По результатам лабораторных исследований выявлено 2,7% проб, не отвечающих требованиям Технического Регламента Таможенного союза 033/2013 "О безопасности молока и молочной продукции" (по показателям идентификации и фальсификации — 2,7%, по микробиологическим показателям — 2,4%, по остаточному количеству антибиотиков — 7,4%)", — отмечается в сообщении.
За выявленные в ходе проверок нарушения составлено 28 протоколов об административном правонарушении, вынесены постановления на общую сумму 893000 рублей.
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Хорошо что привлекли хоть какое-то внимание СМИ, но если ситуация не разрешится возможно надо делать упор на потенциальной коррупционной составляющей. Местные вряд-ли полезут, как вариант в приёмную ФСБ в Москве.
Уважаемый автор. Исправьте, пожалуйста, ошибку. Все описываемые события в статье происходят в селе Старый Буян Красноярского района. Не Новый Буян. Дороги,освещение.
Опасная точечная застройка вблизи школы ничем не оправдана. Дом будет находиться впритык к школе. Район не обеспечен социальной инфраструктурой: мест в школах и садах не хватает, существующая школа не вмещает всех желающих.рядом много пятижтажек, коммуникации которых в плачевном состоянии. (знаю непонаслышке, живу в таком доме). Высотное здание усугубит нехватку ресурсов. Тем более известно, что грунтовые воды находятся слишком близко к поверхности земли именно на этом участке.
Голоса ЗА появились ещё до того, как местные жители вообще узнали о стройке. Понятно, кто это вбрасывает. Через дорогу кварталы двухэтажек из сена, строй, не хочу. А они пихают, как свечки в одно место.
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