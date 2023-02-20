В Самаре в 2022 году производителей "молочки" оштрафовали на 900 тыс. рублей

В 2022 году самарские производители молочной продукции были оштрафованы на 893 тыс. рублей. На нарушителей составлено 28 административных протоколов. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Управление Роспотребнадзора по Самарской области опубликовало информацию о результатах контроля за качеством и безопасностью молочной продукции. По итогам ведомства, в 2022 году было исследовано более 3,2 тыс. проб молочной продукции, в том числе на соответствие по санитарно-химическим показателям, на соответствие по физико-химическим показателям, на наличие ГМО, на соответствие по микробиологическим показателям, на соответствие по содержанию антибиотиков, на соответствие по радиологическим показателям.

"По результатам лабораторных исследований выявлено 2,7% проб, не отвечающих требованиям Технического Регламента Таможенного союза 033/2013 "О безопасности молока и молочной продукции" (по показателям идентификации и фальсификации — 2,7%, по микробиологическим показателям — 2,4%, по остаточному количеству антибиотиков — 7,4%)", — отмечается в сообщении.

За выявленные в ходе проверок нарушения составлено 28 протоколов об административном правонарушении, вынесены постановления на общую сумму 893000 рублей.