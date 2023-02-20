Мэрия Самары одобрила строительство многоэтажки с 0,07 парковки на квартиру

Мэрия Самары одобрила возведение многоэтажного дома в Октябрьском районе в границах улиц Лейтенанта Шмидта, Профсоюзной, Конноармейской и Шевченко с 0,07 парковочного места на квартиру. Соответствующее постановление опубликовано на сайте городской администрации.

"Предоставить ООО "Стройпроектсервис" разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства на земельном участке площадью 8450 кв. м", - говорится в постановлении.

По данным из открытых источников, ООО "Стройпроектсервис" создано еще в июне 1999 года. Учредитель и директор компании - Эдуард Шматков. Уставной капитал - 150 млн рублей. В 2021 году выручка строительной фирмы составила 68 млн рублей.