Дипломы Самарского университета об инженерно-техническом образовании признаны в Египте

Высший совет ректоров университетов министерства образования Египта опубликовал список российских вузов, чьи дипломы о высшем образовании признаны в Арабской республике. В этот перечень включен и Самарский национальный исследовательский университет им. академика С. П. Королева.

Египет ранжировал перечень университетов и институтов России по четырем категориям: медицинское образование (фармацевтика, стоматология и общая медицина), инженерно-техническое образование, образование в области информационных систем и технологий и образование в сфере искусства. Самарский университет им. Королева включен в число 20-ти вузов России, чьи дипломы признаны в категории инженерно-техническое образование, и в число 15-ти вузов по гуманитарным направлениям. Также в список 20-ти российских вузов по инженерно-техническому направлению вошли МГТУ им. Н. Э. Баумана, Томский политехнический университет, Санкт-Петербургский государственный политехнический университет Петра Великого.

Дипломы Самарского университета им. Королева также официально включены в аналогичные списки о высшем образовании Туркменистана. Это значит, что молодые люди из этих стран в первую очередь будут рассматриваться для получения диплома университеты, вошедшие в перечень. Сейчас в Самарском университете им. Королева учатся 69 граждан Египта и 147 — из Туркменистана.