В ОДО состоится лекция историка Егора Яковлева "Черная легенда о войне: негативные мифы и работа историка"

В воскресенье, 26 февраля, в 18:00 в Доме офицеров Самарского гарнизона им. К.Е.Ворошилова МО РФ состоится лекция Егора Яковлева "Черная легенда о войне: негативные мифы и работа историка".
Лекция пройдет в рамках литературно-исторического фестиваля "Путь к Победе", который является совместным образовательно-просветительским проектом Дома офицеров Самарского гарнизона и военно-гуманитарного общества "Запасная столица".
Проект направлен на популяризацию героической истории и традиций России, сохранение исторической памяти и преемственности поколений. Укрепление основополагающих ценностей - патриотизма, гражданственности, любви к Отечеству - в условиях беспрецедентного информационного давления на фоне проведения специальной военной операции приобретает особую актуальность и является одной из основных задач в системе патриотического воспитания.
Гость проекта Егор Николаевич Яковлев - один из ведущих историков страны, специализирующийся на событиях Второй мировой войны, предвоенного периода, блокады Ленинграда, специалист по политической истории XIX века и истории России и СССР первой половины XX века. Егор Николаевич - основатель и директор фонда "Цифровая история". Осенью 2022 года историк добился в Петербургском городском суде признания блокады Ленинграда геноцидом советского народа.
Вход свободный.
Последние комментарии
Жители близлежащих многоквартирных домов массово собирали подписи против строительства данной высотки,люди категорически возражают против проведения каких бы то ни было земельных и строительных работ вблизи жилых домов и школы .даже в 90х годах разрешение на строительство на данном участке не было выдано из за близкого расположения домов и слабонесущего грунта
Хорошо что привлекли хоть какое-то внимание СМИ, но если ситуация не разрешится возможно надо делать упор на потенциальной коррупционной составляющей. Местные вряд-ли полезут, как вариант в приёмную ФСБ в Москве.
Уважаемый автор. Исправьте, пожалуйста, ошибку. Все описываемые события в статье происходят в селе Старый Буян Красноярского района. Не Новый Буян. Дороги,освещение.
Опасная точечная застройка вблизи школы ничем не оправдана. Дом будет находиться впритык к школе. Район не обеспечен социальной инфраструктурой: мест в школах и садах не хватает, существующая школа не вмещает всех желающих.рядом много пятижтажек, коммуникации которых в плачевном состоянии. (знаю непонаслышке, живу в таком доме). Высотное здание усугубит нехватку ресурсов. Тем более известно, что грунтовые воды находятся слишком близко к поверхности земли именно на этом участке.
Голоса ЗА появились ещё до того, как местные жители вообще узнали о стройке. Понятно, кто это вбрасывает. Через дорогу кварталы двухэтажек из сена, строй, не хочу. А они пихают, как свечки в одно место.