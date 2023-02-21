Самарские нарушители ПДД заплатили за год 3 млрд руб. штрафов

Объем штрафов, которые платят нарушители правил дорожного движения Самарской области, за два года вырос на 800 млн руб., сообщает "Самарское обозрение" со ссылкой на губдуму.
В 2019 г. нерадивым водителям начислили 2,2 млрд руб. штрафов, а в 2022 г. уже свыше 3 миллиардов.
Значительный вклад в эту динамику внесло усовершенствование технологий, фиксирующих нарушения. В 2022 г. на территории региона действовало 1835 камер наблюдения, записывающих, что происходит на дороге.
В общей сложности по материалам камер видеофиксации в отношении водителей заведено 3,9 млн административных дел.
Аварийность на дорогах, при этом, за год уменьшилась. Доля снижения этого показателя в 2022 г. в сравнении с 2021 составила 3,8%.
Последние комментарии
Жители близлежащих многоквартирных домов массово собирали подписи против строительства данной высотки,люди категорически возражают против проведения каких бы то ни было земельных и строительных работ вблизи жилых домов и школы .даже в 90х годах разрешение на строительство на данном участке не было выдано из за близкого расположения домов и слабонесущего грунта
Хорошо что привлекли хоть какое-то внимание СМИ, но если ситуация не разрешится возможно надо делать упор на потенциальной коррупционной составляющей. Местные вряд-ли полезут, как вариант в приёмную ФСБ в Москве.
Уважаемый автор. Исправьте, пожалуйста, ошибку. Все описываемые события в статье происходят в селе Старый Буян Красноярского района. Не Новый Буян. Дороги,освещение.
Опасная точечная застройка вблизи школы ничем не оправдана. Дом будет находиться впритык к школе. Район не обеспечен социальной инфраструктурой: мест в школах и садах не хватает, существующая школа не вмещает всех желающих.рядом много пятижтажек, коммуникации которых в плачевном состоянии. (знаю непонаслышке, живу в таком доме). Высотное здание усугубит нехватку ресурсов. Тем более известно, что грунтовые воды находятся слишком близко к поверхности земли именно на этом участке.
Голоса ЗА появились ещё до того, как местные жители вообще узнали о стройке. Понятно, кто это вбрасывает. Через дорогу кварталы двухэтажек из сена, строй, не хочу. А они пихают, как свечки в одно место.