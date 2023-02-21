Самарские нарушители ПДД заплатили за год 3 млрд руб. штрафов

Объем штрафов, которые платят нарушители правил дорожного движения Самарской области, за два года вырос на 800 млн руб., сообщает "Самарское обозрение" со ссылкой на губдуму.

В 2019 г. нерадивым водителям начислили 2,2 млрд руб. штрафов, а в 2022 г. уже свыше 3 миллиардов.

Значительный вклад в эту динамику внесло усовершенствование технологий, фиксирующих нарушения. В 2022 г. на территории региона действовало 1835 камер наблюдения, записывающих, что происходит на дороге.

В общей сложности по материалам камер видеофиксации в отношении водителей заведено 3,9 млн административных дел.

Аварийность на дорогах, при этом, за год уменьшилась. Доля снижения этого показателя в 2022 г. в сравнении с 2021 составила 3,8%.