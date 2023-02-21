В Самарской области отметят День защитника Отечества

22 и 23 февраля во всех районах Самарской области пройдут официальные торжества и церемонии возложения цветов к памятникам и мемориалам, а также чествование героев - участников специальной военной операции, которые храбро сражаются за нашу Родину.

В Самаре на пл. Куйбышева 22 февраля 2023 года пройдет митинг-концерт "Слава защитникам Отечества!". Начало в 15:00. В патриотическом концерте выступят солисты и творческие коллективы Самарской области.

С 14:30 здесь начнут свою работу тематические площадки: фотовыставка "Герои и подвиги" и патриотические акции (открытки воинам - участникам специальной военной операции "Спасибо, парни!", "Солдатская каша" и др.).

23 февраля 2023 года на пл. Славы церемония возложения цветов к Вечному огню и горельефу "Скорбящей Матери-Родине" пройдет в 11:00.

В Самаре 23 февраля 2023 года в 21:00 на 1-й очереди набережной р. Волги пройдет праздничный артиллерийский салют в честь Дня защитника Отечества.