В Самарской области отметят День защитника Отечества

22 и 23 февраля во всех районах Самарской области пройдут официальные торжества и церемонии возложения цветов к памятникам и мемориалам, а также чествование героев - участников специальной военной операции, которые храбро сражаются за нашу Родину.
В Самаре на пл. Куйбышева 22 февраля 2023 года пройдет митинг-концерт "Слава защитникам Отечества!". Начало в 15:00. В патриотическом концерте выступят солисты и творческие коллективы Самарской области.
С 14:30 здесь начнут свою работу тематические площадки: фотовыставка "Герои и подвиги" и патриотические акции (открытки воинам - участникам специальной военной операции "Спасибо, парни!", "Солдатская каша" и др.).
23 февраля 2023 года на пл. Славы церемония возложения цветов к Вечному огню и горельефу "Скорбящей Матери-Родине" пройдет в 11:00.
В Самаре 23 февраля 2023 года в 21:00 на 1-й очереди набережной р. Волги пройдет праздничный артиллерийский салют в честь Дня защитника Отечества.
Последние комментарии
Жители близлежащих многоквартирных домов массово собирали подписи против строительства данной высотки,люди категорически возражают против проведения каких бы то ни было земельных и строительных работ вблизи жилых домов и школы .даже в 90х годах разрешение на строительство на данном участке не было выдано из за близкого расположения домов и слабонесущего грунта
Хорошо что привлекли хоть какое-то внимание СМИ, но если ситуация не разрешится возможно надо делать упор на потенциальной коррупционной составляющей. Местные вряд-ли полезут, как вариант в приёмную ФСБ в Москве.
Уважаемый автор. Исправьте, пожалуйста, ошибку. Все описываемые события в статье происходят в селе Старый Буян Красноярского района. Не Новый Буян. Дороги,освещение.
Опасная точечная застройка вблизи школы ничем не оправдана. Дом будет находиться впритык к школе. Район не обеспечен социальной инфраструктурой: мест в школах и садах не хватает, существующая школа не вмещает всех желающих.рядом много пятижтажек, коммуникации которых в плачевном состоянии. (знаю непонаслышке, живу в таком доме). Высотное здание усугубит нехватку ресурсов. Тем более известно, что грунтовые воды находятся слишком близко к поверхности земли именно на этом участке.
Голоса ЗА появились ещё до того, как местные жители вообще узнали о стройке. Понятно, кто это вбрасывает. Через дорогу кварталы двухэтажек из сена, строй, не хочу. А они пихают, как свечки в одно место.