ФНС России по Самарской области: Уведомления о налогах нужно предоставить до 27 февраля

ФНС России по Самарской области напоминает: не позднее 27 февраля 2023 года (с учетом нерабочих праздничных и выходных дней) необходимо представить уведомление об исчисленных суммах налогов.
Это касается: по НДФЛ налоговым агентам с выплат работникам, произведенным в период с 23.01.2023 по 22.02.2023; по имущественным налогам организаций за 2022 год; по страховым взносам за январь 2023 года.
Уплатить исчисленные суммы необходимо в срок не позднее 28.02.2023 г.
Уведомление предоставляется (форма по КНД 1110355) в налоговый орган по месту учета налогоплательщика по ТКС или через Личный кабинет с усиленной квалифицированной электронной подписью, а так же на бумаге, если среднесписочная численность за предшествующий календарный год не более 100 человек.
Уведомление представляется по налогам и взносам с авансовой системой расчетов, то есть по которым срок уплаты наступает ранее, чем представляется декларация или расчет налога производится налоговым органом.
К ним относятся:
- НДФЛ;
- страховые взносы;
- имущественные налоги юридических лиц (транспортный и земельный налоги, налог на имущество организаций);
- упрощенная система налогообложения (УСН и ЕСХН).
Несвоевременное предоставление/не предоставление уведомления не позволит распределить деньги по бюджетам, что приведет к начислению пени.
Вся актуальная информация и примеры заполнения и сроки предоставления уведомления размещены на промостранице "Единый налоговый счет" сайта Федеральной налоговой службы.
Последние комментарии
Жители близлежащих многоквартирных домов массово собирали подписи против строительства данной высотки,люди категорически возражают против проведения каких бы то ни было земельных и строительных работ вблизи жилых домов и школы .даже в 90х годах разрешение на строительство на данном участке не было выдано из за близкого расположения домов и слабонесущего грунта
Хорошо что привлекли хоть какое-то внимание СМИ, но если ситуация не разрешится возможно надо делать упор на потенциальной коррупционной составляющей. Местные вряд-ли полезут, как вариант в приёмную ФСБ в Москве.
Уважаемый автор. Исправьте, пожалуйста, ошибку. Все описываемые события в статье происходят в селе Старый Буян Красноярского района. Не Новый Буян. Дороги,освещение.
Опасная точечная застройка вблизи школы ничем не оправдана. Дом будет находиться впритык к школе. Район не обеспечен социальной инфраструктурой: мест в школах и садах не хватает, существующая школа не вмещает всех желающих.рядом много пятижтажек, коммуникации которых в плачевном состоянии. (знаю непонаслышке, живу в таком доме). Высотное здание усугубит нехватку ресурсов. Тем более известно, что грунтовые воды находятся слишком близко к поверхности земли именно на этом участке.
Голоса ЗА появились ещё до того, как местные жители вообще узнали о стройке. Понятно, кто это вбрасывает. Через дорогу кварталы двухэтажек из сена, строй, не хочу. А они пихают, как свечки в одно место.