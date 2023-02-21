ФНС России по Самарской области: Уведомления о налогах нужно предоставить до 27 февраля

ФНС России по Самарской области напоминает: не позднее 27 февраля 2023 года (с учетом нерабочих праздничных и выходных дней) необходимо представить уведомление об исчисленных суммах налогов.

Это касается: по НДФЛ налоговым агентам с выплат работникам, произведенным в период с 23.01.2023 по 22.02.2023; по имущественным налогам организаций за 2022 год; по страховым взносам за январь 2023 года.

Уплатить исчисленные суммы необходимо в срок не позднее 28.02.2023 г.

Уведомление предоставляется (форма по КНД 1110355) в налоговый орган по месту учета налогоплательщика по ТКС или через Личный кабинет с усиленной квалифицированной электронной подписью, а так же на бумаге, если среднесписочная численность за предшествующий календарный год не более 100 человек.

Уведомление представляется по налогам и взносам с авансовой системой расчетов, то есть по которым срок уплаты наступает ранее, чем представляется декларация или расчет налога производится налоговым органом.

К ним относятся:

НДФЛ;

страховые взносы;

имущественные налоги юридических лиц (транспортный и земельный налоги, налог на имущество организаций);

упрощенная система налогообложения (УСН и ЕСХН).

Несвоевременное предоставление/не предоставление уведомления не позволит распределить деньги по бюджетам, что приведет к начислению пени.

Вся актуальная информация и примеры заполнения и сроки предоставления уведомления размещены на промостранице "Единый налоговый счет" сайта Федеральной налоговой службы.