В день матча "Крыльев" будут организованы дополнительные автобусы и трамваи

В четверг, 23 февраля, в 16:00 на стадионе "Солидарность Самара Арена" состоится матч между футбольными командами "Крылья Советов" и "Динамо". Для удобства зрителей будут организованы дополнительные рейсы автобусов и трамваев.

Трамвайные маршруты №№ 11, 12 по окончании матча будут ожидать пассажиров на конечной остановке "Самара Арена".

К остановке общественного транспорта "Улица Алма-Атинская" будут поданы дополнительные автобусы маршрутов №№ 1, 67, 34, 41, следующие в сторону проспекта Кирова, а на остановку "Улица Дальняя" — дополнительные автобусы маршрутов №№ 1, 67, следующие до поселков Мехзавод, Управленческий, Красная Глинка и микрорайона. Крутые Ключи.

Перекрытий автомобильных дорог на территории, примыкающей к стадиону, не планируется.