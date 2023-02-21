Дмитрий Колесников: Меры поддержки ОПК станут стимулом для развития промышленного сектора

Во вторник, 21 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с посланием Федеральному собранию. Глава государства заявил о новых мерах поддержки трудовых коллективов ОПК, а также о внедрении передовых технологий на пути к Победе.

Председатель областного союза "Федерация профсоюзов Самарской области" Дмитрий Колесников прокомментировал инициативу президента страны о льготной аренде на жилье для сотрудников оборонно-промышленного комплекса.

"За прошлый год на наших промышленных предприятиях в связи с возросшими объемами заказов появилось порядка 10 тыс. вакансий. И важно, что благодаря усилиям и поддержке правительства Самарской области с этим вопросом удалось справиться", - отметил председатель ФПСО.

Дмитрий Колесников добавил, что, конечно, арендное жилье с софинансированием за счет государства поможет всколыхнуть промышленный сектор и станет еще одним стимулом для его развития.