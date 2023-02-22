Ветер и метель: какая погода ожидает самарцев в ближайшие дни

Синоптики Приволжского УГМС рассказали, какой погоды ожидать жителям Самарской области в ближайшие несколько дней.

"До конца рабочей недели характер погоды в регионе ожидается неустойчивым из-за влияния фронтальных разделов очередного северо-атлантического вихря. Пройдет снег различной интенсивности, а ветровой режим будет умеренным", — отмечается в сообщении специалистов Приволжского УГМС.

В среду днем, 22 февраля, в Самаре ожидается облачная погода, пройдет снег, местами сильный. Ветер северо-восточный, северо-западный, 7…12 м/с. Температура воздуха -3…-5 °C

Ночью и днем в четверг, 23 числа, в Самарской области по-прежнему будет облачно. Пройдет сильный снег, возможна метель. Ветер северо-западный, 7…12 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха -9…-14 °C. Синоптики прогнозируют на дорогах местами снежные заносы.

В пятницу, 24 февраля, в регионе ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью местами небольшой снег, днем — без существенных осадков. В ночные часы — северо-западный ветер, 6…11 м/с. Температура воздуха -13…-18 °C, местами до -23°. Днем — юго-западный ветер, 6 — 11 м/с. Температура воздуха -9…-14 °C.