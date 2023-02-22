Ветер и метель: какая погода ожидает самарцев в ближайшие дни

Синоптики Приволжского УГМС рассказали, какой погоды ожидать жителям Самарской области в ближайшие несколько дней.
"До конца рабочей недели характер погоды в регионе ожидается неустойчивым из-за влияния фронтальных разделов очередного северо-атлантического вихря. Пройдет снег различной интенсивности, а ветровой режим будет умеренным", — отмечается в сообщении специалистов Приволжского УГМС.
В среду днем, 22 февраля, в Самаре ожидается облачная погода, пройдет снег, местами сильный. Ветер северо-восточный, северо-западный, 7…12 м/с. Температура воздуха -3…-5 °C
Ночью и днем в четверг, 23 числа, в Самарской области по-прежнему будет облачно. Пройдет сильный снег, возможна метель. Ветер северо-западный, 7…12 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха -9…-14 °C. Синоптики прогнозируют на дорогах местами снежные заносы.
В пятницу, 24 февраля, в регионе ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью местами небольшой снег, днем — без существенных осадков. В ночные часы — северо-западный ветер, 6…11 м/с. Температура воздуха -13…-18 °C, местами до -23°. Днем — юго-западный ветер, 6 — 11 м/с. Температура воздуха -9…-14 °C.
Последние комментарии
Жители близлежащих многоквартирных домов массово собирали подписи против строительства данной высотки,люди категорически возражают против проведения каких бы то ни было земельных и строительных работ вблизи жилых домов и школы .даже в 90х годах разрешение на строительство на данном участке не было выдано из за близкого расположения домов и слабонесущего грунта
Хорошо что привлекли хоть какое-то внимание СМИ, но если ситуация не разрешится возможно надо делать упор на потенциальной коррупционной составляющей. Местные вряд-ли полезут, как вариант в приёмную ФСБ в Москве.
Уважаемый автор. Исправьте, пожалуйста, ошибку. Все описываемые события в статье происходят в селе Старый Буян Красноярского района. Не Новый Буян. Дороги,освещение.
Опасная точечная застройка вблизи школы ничем не оправдана. Дом будет находиться впритык к школе. Район не обеспечен социальной инфраструктурой: мест в школах и садах не хватает, существующая школа не вмещает всех желающих.рядом много пятижтажек, коммуникации которых в плачевном состоянии. (знаю непонаслышке, живу в таком доме). Высотное здание усугубит нехватку ресурсов. Тем более известно, что грунтовые воды находятся слишком близко к поверхности земли именно на этом участке.
Голоса ЗА появились ещё до того, как местные жители вообще узнали о стройке. Понятно, кто это вбрасывает. Через дорогу кварталы двухэтажек из сена, строй, не хочу. А они пихают, как свечки в одно место.