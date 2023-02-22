В Самарской области на трассах ограничено движение транспорта из-за снега

В среду, 22 февраля, временно ограничено движение грузового и рейсового транспорта на федеральных трассах в Самарской области из-за метели и снега.
С 10:30 до 18:00 введено временное ограничение движения для грузового транспорта и рейсовых автобусов на участке трассы М-5 "Урал" (км 889 — км 1197) и на всем протяжении автодорог Р-229 Самара - Волгоград, Р-241 Казань - Буинск - Ульяновск (подъезд к Самаре), А-300 Самара - Большая Черниговка - граница с Казахстаном и на подъездах от М-5 к Оренбургу и Самаре.
ФКУ "Поволжуправтодор" просит автомобилистов учитывать данную информации при планировании поездок, неукоснительно соблюдать осторожность и бдительность при движении.
Последние комментарии
Жители близлежащих многоквартирных домов массово собирали подписи против строительства данной высотки,люди категорически возражают против проведения каких бы то ни было земельных и строительных работ вблизи жилых домов и школы .даже в 90х годах разрешение на строительство на данном участке не было выдано из за близкого расположения домов и слабонесущего грунта
Хорошо что привлекли хоть какое-то внимание СМИ, но если ситуация не разрешится возможно надо делать упор на потенциальной коррупционной составляющей. Местные вряд-ли полезут, как вариант в приёмную ФСБ в Москве.
Уважаемый автор. Исправьте, пожалуйста, ошибку. Все описываемые события в статье происходят в селе Старый Буян Красноярского района. Не Новый Буян. Дороги,освещение.
Опасная точечная застройка вблизи школы ничем не оправдана. Дом будет находиться впритык к школе. Район не обеспечен социальной инфраструктурой: мест в школах и садах не хватает, существующая школа не вмещает всех желающих.рядом много пятижтажек, коммуникации которых в плачевном состоянии. (знаю непонаслышке, живу в таком доме). Высотное здание усугубит нехватку ресурсов. Тем более известно, что грунтовые воды находятся слишком близко к поверхности земли именно на этом участке.
Голоса ЗА появились ещё до того, как местные жители вообще узнали о стройке. Понятно, кто это вбрасывает. Через дорогу кварталы двухэтажек из сена, строй, не хочу. А они пихают, как свечки в одно место.