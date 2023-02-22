В Самарской области на трассах ограничено движение транспорта из-за снега

В среду, 22 февраля, временно ограничено движение грузового и рейсового транспорта на федеральных трассах в Самарской области из-за метели и снега.

С 10:30 до 18:00 введено временное ограничение движения для грузового транспорта и рейсовых автобусов на участке трассы М-5 "Урал" (км 889 — км 1197) и на всем протяжении автодорог Р-229 Самара - Волгоград, Р-241 Казань - Буинск - Ульяновск (подъезд к Самаре), А-300 Самара - Большая Черниговка - граница с Казахстаном и на подъездах от М-5 к Оренбургу и Самаре.

ФКУ "Поволжуправтодор" просит автомобилистов учитывать данную информации при планировании поездок, неукоснительно соблюдать осторожность и бдительность при движении.