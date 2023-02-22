"Ласточка" будет останавливаться в праздничные дни на платформе им. Валерия Грушина

В праздничные февральские выходные - 23, 24, 25, 26 февраля - поезд "Ласточка" будет делать остановку на платформе имени Валерия Грушина.
С целью популяризации зимнего активного отдыха на природе, АО "Самарская ППК" предоставляет возможность жителям Самары и Тольятти доехать до Мастрюковских озер на комфортабельном скором электропоезде "Ласточка" и провести выходной день на свежем воздухе.
"Ласточки", которые сделают остановку на платформе:
поезд № 7112/7111 Самара (отпр.08.12) — пл. им. В. Грушина (приб.09.23) — Тольятти (приб.10.11)
поезд № 7118/7117 Тольятти (отпр.10.31) — пл. им. В. Грушина (приб.11.22) — Самара (приб.12.30)
поезд № 7120/7119 Самара (отпр.14.00) — пл. им. В. Грушина (приб.15.08) — Тольятти (приб.15.57)
поезд № 7126/7125 Тольятти (отпр.17.00) — пл. им. В. Грушина (приб.17.48) — Самара (приб.18.56).
Последние комментарии
Жители близлежащих многоквартирных домов массово собирали подписи против строительства данной высотки,люди категорически возражают против проведения каких бы то ни было земельных и строительных работ вблизи жилых домов и школы .даже в 90х годах разрешение на строительство на данном участке не было выдано из за близкого расположения домов и слабонесущего грунта
Хорошо что привлекли хоть какое-то внимание СМИ, но если ситуация не разрешится возможно надо делать упор на потенциальной коррупционной составляющей. Местные вряд-ли полезут, как вариант в приёмную ФСБ в Москве.
Уважаемый автор. Исправьте, пожалуйста, ошибку. Все описываемые события в статье происходят в селе Старый Буян Красноярского района. Не Новый Буян. Дороги,освещение.
Опасная точечная застройка вблизи школы ничем не оправдана. Дом будет находиться впритык к школе. Район не обеспечен социальной инфраструктурой: мест в школах и садах не хватает, существующая школа не вмещает всех желающих.рядом много пятижтажек, коммуникации которых в плачевном состоянии. (знаю непонаслышке, живу в таком доме). Высотное здание усугубит нехватку ресурсов. Тем более известно, что грунтовые воды находятся слишком близко к поверхности земли именно на этом участке.
Голоса ЗА появились ещё до того, как местные жители вообще узнали о стройке. Понятно, кто это вбрасывает. Через дорогу кварталы двухэтажек из сена, строй, не хочу. А они пихают, как свечки в одно место.