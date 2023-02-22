"Ласточка" будет останавливаться в праздничные дни на платформе им. Валерия Грушина

В праздничные февральские выходные - 23, 24, 25, 26 февраля - поезд "Ласточка" будет делать остановку на платформе имени Валерия Грушина.

С целью популяризации зимнего активного отдыха на природе, АО "Самарская ППК" предоставляет возможность жителям Самары и Тольятти доехать до Мастрюковских озер на комфортабельном скором электропоезде "Ласточка" и провести выходной день на свежем воздухе.

"Ласточки", которые сделают остановку на платформе:

поезд № 7112/7111 Самара (отпр.08.12) — пл. им. В. Грушина (приб.09.23) — Тольятти (приб.10.11)

поезд № 7118/7117 Тольятти (отпр.10.31) — пл. им. В. Грушина (приб.11.22) — Самара (приб.12.30)

поезд № 7120/7119 Самара (отпр.14.00) — пл. им. В. Грушина (приб.15.08) — Тольятти (приб.15.57)

поезд № 7126/7125 Тольятти (отпр.17.00) — пл. им. В. Грушина (приб.17.48) — Самара (приб.18.56).





