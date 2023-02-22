Ели от музея "Самара космическая" "переехали" в питомник

Ели, которые растут около музея "Самара космическая", переезжают на новое место жительства. В связи с началом строительства самарского Планетария их в соответствии с разрешением на пересадку помещают в специальные сетки и переносят в питомник. Когда наступят агротехнические сроки, они будут высажены в грунт.

Напомним, это лишь первый этап подготовки к строительным работам. В ближайшее время памятник выдающемуся самарскому конструктору Дмитрию Козлову переместят на ответственное хранение на время работ.

Сотрудники музея также на период строительства переместятся в другое здание, экспозиция приостановит работу, а подсветка ракеты пока будет отключена.

После завершения строительства все вернутся на свои места.