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Общество

Ели от музея "Самара космическая" "переехали" в питомник

САМАРА. 22 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Ели, которые растут около музея "Самара космическая", переезжают на новое место жительства. В связи с началом строительства самарского Планетария их в соответствии с разрешением на пересадку помещают в специальные сетки и переносят в питомник. Когда наступят агротехнические сроки, они будут высажены в грунт.

Фото: пресс-служба мэрии Самары

Напомним, это лишь первый этап подготовки к строительным работам. В ближайшее время памятник выдающемуся самарскому конструктору Дмитрию Козлову переместят на ответственное хранение на время работ.

Сотрудники музея также на период строительства переместятся в другое здание, экспозиция приостановит работу, а подсветка ракеты пока будет отключена.

После завершения строительства все вернутся на свои места. 

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