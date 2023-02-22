Госавтоинспекция региона предупреждает об опасности на дорогах из-за сильных снегопадов

В Самарской области с 22 по 26 февраля местами ожидается сильный снег. На дорогах возможны снежные накаты, заносы, ухудшение видимости, гололедица.
В связи с этим Госавтоинспекция региона предупреждает об опасности на дорогах и настоятельно рекомендует автолюбителям по возможности отказаться от управления личным транспортом, воспользоваться услугами общественного транспорта.
"Обязательно следите за прогнозом погоды и состоянием автомобильных трасс, в случае серьезных ухудшений дорожных условий, по возможности, откажитесь от дальних поездок. В случае, если возникла необходимость, и вы сели за руль, будьте предельно внимательны и осторожны! Помните о мерах безопасности и необходимости строгого соблюдения Правил дорожного движения. Следует двигаться с максимально низкой скоростью. Дистанция и боковой интервал, напротив, должны быть увеличены", - сообщает Управление Госавтоинспекции ГУ МВД России по Самарской области.
Пешеходам также необходимо переходить дорогу с максимальной осторожностью. Крайне опасно выходить на дорогу из-за стоящего или движущегося транспорта. Меховые головные уборы и капюшоны значительно снижают возможность полного обзора дороги, поэтому, прежде чем выходить на проезжую часть, следует с особым вниманием оценить дорожную обстановку и убедиться в безопасности перехода.
Госавтоинспекция напоминает: нарушения правил остановки и стоянки создают помехи в движении другим автомобилям, в том числе автомобилям оперативных служб, а также коммунально-дорожных служб, осуществляющих очистку дорог от снега.
В случае возникновения чрезвычайной ситуации, необходимо в максимально короткие сроки сообщить о случившемся по единому номеру вызова экстренных оперативных служб - по мобильному телефону следует набирать номер 112.
Напоминаем, что в сложных погодных условиях инспекторы дорожно-патрульной службы ориентированы на оказание содействия участникам дорожного движения, особенно на загородных трассах. Все участники дорожного движения, попавшие в трудную ситуацию на дороге, могут круглосуточно обращаться за помощью в подразделения Госавтоинспекции.
Последние комментарии
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