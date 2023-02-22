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Здравоохранение Общество

Медсанчасть ТОАЗа победила в конкурсе "Клиника года"

ТОЛЬЯТТИ. 22 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Медицинская санитарная часть (МСЧ) № 7 стала победителем в ежегодном конкурсе "Клиника года", проводимом медиахолдингом "Комсомольская правда". Торжественная церемония награждения состоялась в Самаре, где МСЧ ТОАЗа дебютировала в номинации "За высокие достижения в области корпоративной медицины".

Фото: предоставлено ПАО "Тольяттиазот"

В марте 1997 года медсанчасть начала свою работу на территории предприятия, до этого медицинское обслуживание сотрудников Тольяттиазота проводилось на базе тольяттинской поликлиники № 4.

Сегодня в штате учреждения работает 15 врачей, в том числе узкие специалисты, как невролог, офтальмолог, оториноларинголог и профпатолог. В рамках внешнего совмещения список пополняют хирург, гинеколог, уролог и стоматолог. В конце 2022 года было подписано новое штатное расписание, согласно которому появилась возможность открыть дополнительные ставки.

Ежедневно более 100 человек приходят в заводскую поликлинику для профилактических медосмотров, диспансерного наблюдения, сдачи анализов и прохождения физиотерапии.

Профилактика профессиональных заболеваний осуществляется посредством регулярных медицинских осмотров в соответствии с утвержденным графиком. Каждая специальность на промышленном предприятии предполагает определенный набор клинических исследований и наблюдений специалистов. На основании результатов медосмотра составляется заключение с рекомендациями. При необходимости обследование продолжается у профильных врачей или сотруднику предлагается санаторное лечение.

Медсанчасть открыта для инноваций: здесь функционирует кабинет профилактики, в ближайшее время к работе приступит психолог, планируется внедрение в практику технологий виртуальной реальности. Они призваны помочь избавить пациента от эмоционального напряжения и способны лечить различные фобии.

Для экстренного реагирования МСЧ № 7 оснащена современным автомобилем скорой медицинской помощи, бригада находится на дежурстве 24 часа в сутки 7 дней в неделю.

"Тольяттиазот — одна из немногих компаний, которая сохранила и развивает лучшие практики медицинского обслуживания и профилактики профзаболеваний. В связи с тем, что производственная площадка расположена удаленно от города, у предприятия в свое время возникла необходимость открыть собственную медсанчасть, где каждый сотрудник может оперативно получить необходимую медицинскую помощь высококвалифицированных врачей терапевтического профиля, а также узких специалистов. Регулярные медосмотры, профилактика профзаболеваний, своевременно полученная консультация специалистов и грамотное лечение благотворно влияют на общее состояние здоровья коллектива. А оно для нас всегда остается в приоритете", — отметил заместитель генерального директора по управлению персоналом ПАО "ТОАЗ" Сергей Гулькин.

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