Медсанчасть ТОАЗа победила в конкурсе "Клиника года"

Медицинская санитарная часть (МСЧ) № 7 стала победителем в ежегодном конкурсе "Клиника года", проводимом медиахолдингом "Комсомольская правда". Торжественная церемония награждения состоялась в Самаре, где МСЧ ТОАЗа дебютировала в номинации "За высокие достижения в области корпоративной медицины".
В марте 1997 года медсанчасть начала свою работу на территории предприятия, до этого медицинское обслуживание сотрудников Тольяттиазота проводилось на базе тольяттинской поликлиники № 4.
Сегодня в штате учреждения работает 15 врачей, в том числе узкие специалисты, как невролог, офтальмолог, оториноларинголог и профпатолог. В рамках внешнего совмещения список пополняют хирург, гинеколог, уролог и стоматолог. В конце 2022 года было подписано новое штатное расписание, согласно которому появилась возможность открыть дополнительные ставки.
Ежедневно более 100 человек приходят в заводскую поликлинику для профилактических медосмотров, диспансерного наблюдения, сдачи анализов и прохождения физиотерапии.
Профилактика профессиональных заболеваний осуществляется посредством регулярных медицинских осмотров в соответствии с утвержденным графиком. Каждая специальность на промышленном предприятии предполагает определенный набор клинических исследований и наблюдений специалистов. На основании результатов медосмотра составляется заключение с рекомендациями. При необходимости обследование продолжается у профильных врачей или сотруднику предлагается санаторное лечение.
Медсанчасть открыта для инноваций: здесь функционирует кабинет профилактики, в ближайшее время к работе приступит психолог, планируется внедрение в практику технологий виртуальной реальности. Они призваны помочь избавить пациента от эмоционального напряжения и способны лечить различные фобии.
Для экстренного реагирования МСЧ № 7 оснащена современным автомобилем скорой медицинской помощи, бригада находится на дежурстве 24 часа в сутки 7 дней в неделю.
"Тольяттиазот — одна из немногих компаний, которая сохранила и развивает лучшие практики медицинского обслуживания и профилактики профзаболеваний. В связи с тем, что производственная площадка расположена удаленно от города, у предприятия в свое время возникла необходимость открыть собственную медсанчасть, где каждый сотрудник может оперативно получить необходимую медицинскую помощь высококвалифицированных врачей терапевтического профиля, а также узких специалистов. Регулярные медосмотры, профилактика профзаболеваний, своевременно полученная консультация специалистов и грамотное лечение благотворно влияют на общее состояние здоровья коллектива. А оно для нас всегда остается в приоритете", — отметил заместитель генерального директора по управлению персоналом ПАО "ТОАЗ" Сергей Гулькин.
Последние комментарии
сейчас в стоматологии все космических денег стоит. где столько взять то
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Пусть прививается , кто ее держит !
ужас
Сестра работает в медицине и говорит что сейчас очень многие обращаются к ней с вопросами о вакцинации и будущей беременности. Ходят же всякие слухи не хорошие. И я сама спрашивала когда не знала ставить прививку или нет. А ей я доверяю. Врач она отличный, проходила Профессиональная переподготовка акушеров