В Самарской области на трассах открыто движение для всех видов транспорта

В четверг, 23 февраля, с 06:00 по московскому времени открыто движение для грузового и рейсового транспорта на всех федеральных автодорогах, сообщает пресс-служба ФКУ "Поволжуправтодор".
Более 120 единиц дорожной техники обеспечивают безопасный проезд на трассах в границах региона. Силы дорожников сосредоточены на расчистке и противогололедной обработке проезжей части.
Сложным остается участок автодороги М-5 "Урал" в районе Сызрани. В настоящее время движение затруднено, видимость на дороге ограничена до 100 м.
На отрезке от Сызрани до Тольятти работают 19 спецмашин.
Последние комментарии
Жители близлежащих многоквартирных домов массово собирали подписи против строительства данной высотки,люди категорически возражают против проведения каких бы то ни было земельных и строительных работ вблизи жилых домов и школы .даже в 90х годах разрешение на строительство на данном участке не было выдано из за близкого расположения домов и слабонесущего грунта
Хорошо что привлекли хоть какое-то внимание СМИ, но если ситуация не разрешится возможно надо делать упор на потенциальной коррупционной составляющей. Местные вряд-ли полезут, как вариант в приёмную ФСБ в Москве.
Уважаемый автор. Исправьте, пожалуйста, ошибку. Все описываемые события в статье происходят в селе Старый Буян Красноярского района. Не Новый Буян. Дороги,освещение.
Опасная точечная застройка вблизи школы ничем не оправдана. Дом будет находиться впритык к школе. Район не обеспечен социальной инфраструктурой: мест в школах и садах не хватает, существующая школа не вмещает всех желающих.рядом много пятижтажек, коммуникации которых в плачевном состоянии. (знаю непонаслышке, живу в таком доме). Высотное здание усугубит нехватку ресурсов. Тем более известно, что грунтовые воды находятся слишком близко к поверхности земли именно на этом участке.
Голоса ЗА появились ещё до того, как местные жители вообще узнали о стройке. Понятно, кто это вбрасывает. Через дорогу кварталы двухэтажек из сена, строй, не хочу. А они пихают, как свечки в одно место.