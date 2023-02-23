В Самарской области на трассах открыто движение для всех видов транспорта

В четверг, 23 февраля, с 06:00 по московскому времени открыто движение для грузового и рейсового транспорта на всех федеральных автодорогах, сообщает пресс-служба ФКУ "Поволжуправтодор".

Более 120 единиц дорожной техники обеспечивают безопасный проезд на трассах в границах региона. Силы дорожников сосредоточены на расчистке и противогололедной обработке проезжей части.

Сложным остается участок автодороги М-5 "Урал" в районе Сызрани. В настоящее время движение затруднено, видимость на дороге ограничена до 100 м.

На отрезке от Сызрани до Тольятти работают 19 спецмашин.