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Общество

В самарских ДК пройдут интерактивные программы, посвященные празднику "Масленица"

САМАРА. 23 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В воскресенье, 26 февраля, в Самаре во всех муниципальных домах культуры пройдут интерактивные программы, посвященные празднику "Масленица" и направленные на популяризацию традиционной культуры народов России.

На площади Куйбышева в воскресенье, 26 февраля, с 11:00 до 16:00 пройдет ярмарка декоративно-прикладного творчества "Город Мастеров". Посетителей ждет программа мастер-классов по народным ремеслам и промыслам. В ярмарке примут участие более 120 ведущих мастеров, гости смогут приобрести авторские игрушки, сувениры, украшения, посуду из керамики и дерева, корзины, предметы интерьера ручной работы.

Остальные праздники пройдут в стенах Домов культуры.

Дом культуры "Победа" (пр. Кирова, 72А), с 11:00
Премьерный показ программы "Масленица" театра-студии "Клевер", в фойе состоится выставка кукол "Маслена", на которой будут продемонстрированы работы участников открытого конкурса Промышленного внутригородского района "Самарская Маслена".

Дом культуры "Луч" (ул. Магистральная, 133), с 11:00
В концертном зале программа с участием лучших коллективов Дома культуры, в фойе состоится выставка "Маслен". Гостей угостят блинами и чаем.

Дом культуры "Заря" (проезд 9 Мая, 16), с 13.00
Праздничная интерактивная программа "Масленица", в фойе Дома культуры оформлена выставка "Маслен", всех жителей, посетивших выставку, ждут мастер-классы и хорошее настроение.

Дом культуры "Октябрь" (пос. Мехзавод, 4 квартал, 9), с 12:00
В фойе жителей ожидают мастер-классы и выставка "Маслен" и развлекательная программа, а в большом зале пройдет концертная программа "Широкая Масленица".

Дом культуры "Чайка" (пос. Управленческий, ул. С. Лазо, 4), с 11:00
В фойе Дома культуры — ростовые куклы, "Город мастеров", мастер-классы по живописи и изготовлению Маслены — главного символа Масленицы. В камерном зале — выставка участников городского конкурса кукол "Самарская Маслена", а на сцене — театрализованная программа и выступления творческих и народных коллективов ДК.

Дом культуры "Нефтяник" (ул.Кишиневская, 13), с 10:00
В фойе размещена выставка декоративно-прикладного творчества изостудии "Малявич", пройдут мастер-классы по живописи и выставка ростовых кукол "Маслен". Гостей ждут "Масленичные потехи": фольклорные игры со скоморохами "Масленичная горница", мастер-класс по изготовлению "Масленичного сувенира" и арт-класс по бумагопластике для детей. В концертном зале пройдет концерт творческих коллективов и солистов.

Дом культуры "Пламя" (пос. Прибрежный, ул. Прибрежная, 2А), с 11:00
Театрализованная программа для детей и взрослых, традиционные масленичные игры, популярные песни под баян, мастер-классы и выставка-ярмарка, фотозона для семейных фото. Пройдут конкурсы на лучшую ростовую куклу Масленицы и самый вкусный блин.

Дом культуры "Сатурн" (пос. Береза, 1 квартал, 11), с 11:00
В доме культуры "Сатурн" пройдет игровая развлекательная программа "Ух, ты, Масленица", мастер-классы, театрализованная программа "Как Емеля весну спасал".

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Опасная точечная застройка вблизи школы ничем не оправдана. Дом будет находиться впритык к школе. Район не обеспечен социальной инфраструктурой: мест в школах и садах не хватает, существующая школа не вмещает всех желающих.рядом много пятижтажек, коммуникации которых в плачевном состоянии. (знаю непонаслышке, живу в таком доме). Высотное здание усугубит нехватку ресурсов. Тем более известно, что грунтовые воды находятся слишком близко к поверхности земли именно на этом участке.

Иван Иванов 20 января 2023 11:04 Жители Самары выступают против строительства высотки около школы на пр. Юных Пионеров

Голоса ЗА появились ещё до того, как местные жители вообще узнали о стройке. Понятно, кто это вбрасывает. Через дорогу кварталы двухэтажек из сена, строй, не хочу. А они пихают, как свечки в одно место.

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