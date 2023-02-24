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Общество

Авито Работа ломает стереотипы: женских резюме в типично "мужских" профессиях в Самаре стало больше

САМАРА. 24 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Рынок труда продолжает становиться все более гибким. Профессии, которые ранее считались исключительно "мужскими", сегодня пользуются популярностью и у женщин, и наоборот - мы видим все больше мужчин в сферах бьюти, образования и других стереотипно "женских" отраслях. Это связано с разрушением стереотипов и тем, что люди стали больше прислушиваться к себе и следовать своим желаниям.

По итогам 2022 года эксперты Авито Работы зафиксировали увеличение количества женских резюме в сферах транспорта, IT и строительства.

Заметнее всего в Самаре выросло число женщин-соискателей в транспортно-логистической отрасли - на 36% относительно прошлого года. Далее следует сфера IT, где количество женских резюме увеличилось на 31%: по итогам года их доля выросла с 20% до 28%. В строительстве женщин-соискателей за 2022 год стало на 14% больше.

"Авиамеханик, машинист электропоезда, водитель большегрузов - эти и многие другие стереотипно "мужские" профессии уже доступны не только мужчинам. Женщины тоже активно интересуются такими вакансиями и строят интересную и успешную карьеру в транспортной, строительной и других технических отраслях. В начале года профессиональное удостоверение получила первая в России женщина-машинист поезда дальнего следования. Это лишний раз подтверждает, что рынок труда становится гораздо более открытым и предлагает большой выбор возможностей трудоустройства для самых разных социальных групп. Несомненно, помимо стирания границ между типично "мужскими" и типично "женскими" профессиями влияние также оказывают особенности естественной демографии в стране", - комментирует управляющий директор Авито Работы Артем Кумпель.

За рулем и во главе перевозок

В сфере транспорта и логистики в Самаре женских резюме стало на 36% больше. Девушки на 57% чаще интересовались вакансиями водителей. Также женщины на 48% чаще рассматривали для себя профессию логиста. Более того, среди соискателей на должность логиста в Самаре женщин больше, чем мужчин: доля женских резюме в России по данной профессии в 2022 году составила 56%.

Все технологии по плечу

В серьезной индустрии IT и телекоммуникаций в Самаре количество резюме от женщин увеличилось на 31%. Общая доля женских резюме в сфере IT и технологий в Самаре возросла сразу на 8% -  с 20% до 28% по итогам прошлого года.

Стройка - не только мужское дело

В строительной сфере в Самаре резюме от женщин стало на 14% больше. В частности, женщины в России чаще размещали резюме по профессии ремонтник (+85%), крановщик (+73%), штукатур (+72%), маляр (+62%). В двух последних доля анкет от женщин-соискателей особенно высокая: 24% - по профессии штукатур и 26% - по профессии маляр.

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Иван Иванов 20 января 2023 11:04 Жители Самары выступают против строительства высотки около школы на пр. Юных Пионеров

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