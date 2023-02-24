В Самаре в День защитника Отечества прогремел праздничный салют

В День защитника Отечества 23 февраля в Самаре прошел праздничный салют. Жители города могли полюбоваться ярким зрелищем на набережной.
Фотографиями и видео праздничного фейерверка горожане поделились в соцсетях.
Про то, что в Самаре планируется салют на 23 февраля, было известно задолго до праздника. Но из-за непогоды и сильной метели, которая обрушилась на Самарскую область накануне, у многих возникли опасения, что салюта на 23 февраля в Самаре не будет.
Но в 21.00 на набережной прогремел яркий фейерверк, которых порадовал самых смелых зрителей, которым нестрашна непогода.
Последние комментарии
Жители близлежащих многоквартирных домов массово собирали подписи против строительства данной высотки,люди категорически возражают против проведения каких бы то ни было земельных и строительных работ вблизи жилых домов и школы .даже в 90х годах разрешение на строительство на данном участке не было выдано из за близкого расположения домов и слабонесущего грунта
Хорошо что привлекли хоть какое-то внимание СМИ, но если ситуация не разрешится возможно надо делать упор на потенциальной коррупционной составляющей. Местные вряд-ли полезут, как вариант в приёмную ФСБ в Москве.
Уважаемый автор. Исправьте, пожалуйста, ошибку. Все описываемые события в статье происходят в селе Старый Буян Красноярского района. Не Новый Буян. Дороги,освещение.
Опасная точечная застройка вблизи школы ничем не оправдана. Дом будет находиться впритык к школе. Район не обеспечен социальной инфраструктурой: мест в школах и садах не хватает, существующая школа не вмещает всех желающих.рядом много пятижтажек, коммуникации которых в плачевном состоянии. (знаю непонаслышке, живу в таком доме). Высотное здание усугубит нехватку ресурсов. Тем более известно, что грунтовые воды находятся слишком близко к поверхности земли именно на этом участке.
Голоса ЗА появились ещё до того, как местные жители вообще узнали о стройке. Понятно, кто это вбрасывает. Через дорогу кварталы двухэтажек из сена, строй, не хочу. А они пихают, как свечки в одно место.