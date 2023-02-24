В Самаре в День защитника Отечества прогремел праздничный салют

В День защитника Отечества 23 февраля в Самаре прошел праздничный салют. Жители города могли полюбоваться ярким зрелищем на набережной.

Фотографиями и видео праздничного фейерверка горожане поделились в соцсетях.

Про то, что в Самаре планируется салют на 23 февраля, было известно задолго до праздника. Но из-за непогоды и сильной метели, которая обрушилась на Самарскую область накануне, у многих возникли опасения, что салюта на 23 февраля в Самаре не будет.

Но в 21.00 на набережной прогремел яркий фейерверк, которых порадовал самых смелых зрителей, которым нестрашна непогода.