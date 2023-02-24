В Самарской области ожидается усиление юго-западного ветра до 18 м/с

Днем в субботу, 25 февраля, местами в Самарской области ожидается усиление юго-западного ветра, порывы 15-18 м/с, сообщили в Приволжском УГМС.

Объявлен желтый уровень опасности.

Главное управление МЧС России по Самарской области напоминает о необходимости обязательного соблюдения правил безопасного передвижения, быть аккуратнее на дорогах, соблюдать скоростной режим и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств.

Главное управление МЧС России по Самарской области при усилении ветра рекомендует ограничить выход из зданий, не прятаться около стен домов, за остановками общественного транспорта, рекламными щитами, недостроенными зданиями, под деревьями. Автомобиль следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций.