Стало известно, сколько зарабатывают блинопеки в Самарской области

С 20 по 26 февраля в России празднуют Масленицу. Эксперты hh.ru выяснили, в каких регионах блинопекам предлагают наиболее высокую заработную плату.
За последний год в России было открыто около 5 тысяч вакансий для специалистов, в обязанности которых входит жарка блинов.
Чаще всего их искали работодатели Москвы (17% вакансий), Московской области (7%), Ленинградской области (6%), Краснодарского края (5%) и Архангельской области (4%).
На первом месте по размеру зарплат в вакансиях специалистов по жарке блинов ожидаемо оказалась Москва - в среднем работодатели здесь предлагают 58,8 тыс. рублей. На втором месте по уровню зарплат блинопеков - Тверская область (50,4 тыс. руб.), на третьем - Вологодская область (49,5 тыс. руб.).
В Самарской области специалистам по жарке блинов предлагают в среднем 28 тыс. руб. в месяц - это 23 место в стране.
За последний год в регионе было открыто около 70 вакансий для блинопеков. Среди требований, которые работодатели выставляют специалистам по жарке блинов, можно выделить опыт работы, наличие санитарной книжки или готовность ее оформить, умение работать с блинницами и другой кухонной техников, а также знание интересных рецептур.
Последние комментарии
Жители близлежащих многоквартирных домов массово собирали подписи против строительства данной высотки,люди категорически возражают против проведения каких бы то ни было земельных и строительных работ вблизи жилых домов и школы .даже в 90х годах разрешение на строительство на данном участке не было выдано из за близкого расположения домов и слабонесущего грунта
Хорошо что привлекли хоть какое-то внимание СМИ, но если ситуация не разрешится возможно надо делать упор на потенциальной коррупционной составляющей. Местные вряд-ли полезут, как вариант в приёмную ФСБ в Москве.
Уважаемый автор. Исправьте, пожалуйста, ошибку. Все описываемые события в статье происходят в селе Старый Буян Красноярского района. Не Новый Буян. Дороги,освещение.
Опасная точечная застройка вблизи школы ничем не оправдана. Дом будет находиться впритык к школе. Район не обеспечен социальной инфраструктурой: мест в школах и садах не хватает, существующая школа не вмещает всех желающих.рядом много пятижтажек, коммуникации которых в плачевном состоянии. (знаю непонаслышке, живу в таком доме). Высотное здание усугубит нехватку ресурсов. Тем более известно, что грунтовые воды находятся слишком близко к поверхности земли именно на этом участке.
Голоса ЗА появились ещё до того, как местные жители вообще узнали о стройке. Понятно, кто это вбрасывает. Через дорогу кварталы двухэтажек из сена, строй, не хочу. А они пихают, как свечки в одно место.