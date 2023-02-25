Стало известно, сколько зарабатывают блинопеки в Самарской области

С 20 по 26 февраля в России празднуют Масленицу. Эксперты hh.ru выяснили, в каких регионах блинопекам предлагают наиболее высокую заработную плату.

За последний год в России было открыто около 5 тысяч вакансий для специалистов, в обязанности которых входит жарка блинов.

Чаще всего их искали работодатели Москвы (17% вакансий), Московской области (7%), Ленинградской области (6%), Краснодарского края (5%) и Архангельской области (4%).

На первом месте по размеру зарплат в вакансиях специалистов по жарке блинов ожидаемо оказалась Москва - в среднем работодатели здесь предлагают 58,8 тыс. рублей. На втором месте по уровню зарплат блинопеков - Тверская область (50,4 тыс. руб.), на третьем - Вологодская область (49,5 тыс. руб.).

В Самарской области специалистам по жарке блинов предлагают в среднем 28 тыс. руб. в месяц - это 23 место в стране.

За последний год в регионе было открыто около 70 вакансий для блинопеков. Среди требований, которые работодатели выставляют специалистам по жарке блинов, можно выделить опыт работы, наличие санитарной книжки или готовность ее оформить, умение работать с блинницами и другой кухонной техников, а также знание интересных рецептур.