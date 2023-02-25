В регионе ожидается потепление до +3 °C с сильным ветром и осадками

Эксперты "Приволжского УГМС" сообщили о потеплении и плюсовой температуре воздуха в конце февраля.
В субботу, 25 февраля, в регионе действует желтый уровень опасности из-за сильного ветра - до 15-18 м/с - и температура воздуха варьируется от -2…-4 °C, то в ближайшие дни погода стремительно изменится.
В воскресенье, 26 февраля, в регион придет потепление. Днем прогнозируется до -2…+3 °C, а ночью до -4…-9 °C. Ожидаются осадки в виде снега, мокрого снега и дождя, местами туман, гололед, ветер усилится местами до 20 м/с.
В понедельник, 27 февраля, в губернии ветер в ночные часы будет достигать 15-18 м/с, а днем стихнет до 7…12 м/с. Также ночью прогнозируется до -4…+1 °C, а днем от -2…+3 °C.
Последние комментарии
Жители близлежащих многоквартирных домов массово собирали подписи против строительства данной высотки,люди категорически возражают против проведения каких бы то ни было земельных и строительных работ вблизи жилых домов и школы .даже в 90х годах разрешение на строительство на данном участке не было выдано из за близкого расположения домов и слабонесущего грунта
Хорошо что привлекли хоть какое-то внимание СМИ, но если ситуация не разрешится возможно надо делать упор на потенциальной коррупционной составляющей. Местные вряд-ли полезут, как вариант в приёмную ФСБ в Москве.
Уважаемый автор. Исправьте, пожалуйста, ошибку. Все описываемые события в статье происходят в селе Старый Буян Красноярского района. Не Новый Буян. Дороги,освещение.
Опасная точечная застройка вблизи школы ничем не оправдана. Дом будет находиться впритык к школе. Район не обеспечен социальной инфраструктурой: мест в школах и садах не хватает, существующая школа не вмещает всех желающих.рядом много пятижтажек, коммуникации которых в плачевном состоянии. (знаю непонаслышке, живу в таком доме). Высотное здание усугубит нехватку ресурсов. Тем более известно, что грунтовые воды находятся слишком близко к поверхности земли именно на этом участке.
Голоса ЗА появились ещё до того, как местные жители вообще узнали о стройке. Понятно, кто это вбрасывает. Через дорогу кварталы двухэтажек из сена, строй, не хочу. А они пихают, как свечки в одно место.