В регионе ожидается потепление до +3 °C с сильным ветром и осадками

Эксперты "Приволжского УГМС" сообщили о потеплении и плюсовой температуре воздуха в конце февраля.

В субботу, 25 февраля, в регионе действует желтый уровень опасности из-за сильного ветра - до 15-18 м/с - и температура воздуха варьируется от -2…-4 °C, то в ближайшие дни погода стремительно изменится.

В воскресенье, 26 февраля, в регион придет потепление. Днем прогнозируется до -2…+3 °C, а ночью до -4…-9 °C. Ожидаются осадки в виде снега, мокрого снега и дождя, местами туман, гололед, ветер усилится местами до 20 м/с.

В понедельник, 27 февраля, в губернии ветер в ночные часы будет достигать 15-18 м/с, а днем стихнет до 7…12 м/с. Также ночью прогнозируется до -4…+1 °C, а днем от -2…+3 °C.