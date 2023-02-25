В Самарской области из-за непогоды отменили междугородние автобусы

Из-за непогоды в Самарской области не будут работать междугородние автобусы.

"Принято решение об ограничении выезда маршрутных транспортных средств, осуществляющих движение по межмуниципальным и межрегиональным пассажирским перевозкам", - сообщили в Управлении Госавтоинспекции Самарской области.

Время действия ограничений - с 22.00 25 февраля до 10:00 26 февраля.

Данная мера направлена на обеспечение безопасности дорожного движения.