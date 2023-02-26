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Общество

В Самарской области вновь перекрывают федеральные трассы из-за метеоусловий

САМАРА. 26 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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С 19:00 26 февраля в связи с неблагоприятными погодными условиями на территории Самарской области введено временное ограничение движения для грузовых и маршрутных транспортных средств.

Предварительно, ограничение будет действовать до 9 утра следующего дня, 27 февраля. 

На ночь перекрываются участки федеральных автомобильных дорог:

— М-5 "Урал" Москва - Рязань - Пенза - Самара - Уфа - Челябинск с км 861-000 по км 1194+766;
— М-5 "Урал" Москва - Рязань - Пенза - Самара-  Уфа - Челябинск подъезд к городу Самара с км 0+0000 по км 12+000;
— М-5 "Урал" Москва - Рязань - Пенза - Самара - Уфа - Челябинск подъезд к городу Оренбург с км 29+115 по км 132+565, в том числе старое направление с км 93+000 по км 129+152;
— А-300 Самара - Большая Черниговка - граница с Республикой Казахстан с км 23+800 по км 195+045;
— Р-241 Казань - Буинск - Ульяновск подъезд к г. Самара, с км 326+367 по км 400+031;
— Р-229 Самара- Пугачев - Энгельс - Волгоград с км 0+000 по 165+000;
— М-5 "Урал" Москва - Рязань - Пенза - Самара - Уфа - Челябинск подъезд к городу Ульяновск с км 294+500 по км 294+660, км 295+100 по км 328+400;
— Р-228 Сызрань - Саратов - Волгоград км 17+900 по км 23+200.

Госавтоинспекция просит всех водителей заранее выбирать альтернативные маршруты движения, строго выполнять предписания дорожных знаков и указания сотрудников дорожно-патрульной службы.

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Иван Иванов 20 января 2023 11:04 Жители Самары выступают против строительства высотки около школы на пр. Юных Пионеров

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