В Самарской области вновь перекрывают федеральные трассы из-за метеоусловий

С 19:00 26 февраля в связи с неблагоприятными погодными условиями на территории Самарской области введено временное ограничение движения для грузовых и маршрутных транспортных средств.
Предварительно, ограничение будет действовать до 9 утра следующего дня, 27 февраля.
На ночь перекрываются участки федеральных автомобильных дорог:
— М-5 "Урал" Москва - Рязань - Пенза - Самара - Уфа - Челябинск с км 861-000 по км 1194+766;
— М-5 "Урал" Москва - Рязань - Пенза - Самара- Уфа - Челябинск подъезд к городу Самара с км 0+0000 по км 12+000;
— М-5 "Урал" Москва - Рязань - Пенза - Самара - Уфа - Челябинск подъезд к городу Оренбург с км 29+115 по км 132+565, в том числе старое направление с км 93+000 по км 129+152;
— А-300 Самара - Большая Черниговка - граница с Республикой Казахстан с км 23+800 по км 195+045;
— Р-241 Казань - Буинск - Ульяновск подъезд к г. Самара, с км 326+367 по км 400+031;
— Р-229 Самара- Пугачев - Энгельс - Волгоград с км 0+000 по 165+000;
— М-5 "Урал" Москва - Рязань - Пенза - Самара - Уфа - Челябинск подъезд к городу Ульяновск с км 294+500 по км 294+660, км 295+100 по км 328+400;
— Р-228 Сызрань - Саратов - Волгоград км 17+900 по км 23+200.
Госавтоинспекция просит всех водителей заранее выбирать альтернативные маршруты движения, строго выполнять предписания дорожных знаков и указания сотрудников дорожно-патрульной службы.
Последние комментарии
Жители близлежащих многоквартирных домов массово собирали подписи против строительства данной высотки,люди категорически возражают против проведения каких бы то ни было земельных и строительных работ вблизи жилых домов и школы .даже в 90х годах разрешение на строительство на данном участке не было выдано из за близкого расположения домов и слабонесущего грунта
Хорошо что привлекли хоть какое-то внимание СМИ, но если ситуация не разрешится возможно надо делать упор на потенциальной коррупционной составляющей. Местные вряд-ли полезут, как вариант в приёмную ФСБ в Москве.
Уважаемый автор. Исправьте, пожалуйста, ошибку. Все описываемые события в статье происходят в селе Старый Буян Красноярского района. Не Новый Буян. Дороги,освещение.
Опасная точечная застройка вблизи школы ничем не оправдана. Дом будет находиться впритык к школе. Район не обеспечен социальной инфраструктурой: мест в школах и садах не хватает, существующая школа не вмещает всех желающих.рядом много пятижтажек, коммуникации которых в плачевном состоянии. (знаю непонаслышке, живу в таком доме). Высотное здание усугубит нехватку ресурсов. Тем более известно, что грунтовые воды находятся слишком близко к поверхности земли именно на этом участке.
Голоса ЗА появились ещё до того, как местные жители вообще узнали о стройке. Понятно, кто это вбрасывает. Через дорогу кварталы двухэтажек из сена, строй, не хочу. А они пихают, как свечки в одно место.