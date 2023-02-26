Весна в регионе начнется со снега и минусовых температур

Как сообщает Приволжское УГМС, в Самарскую область 26-27 февраля придет оттепель. Однако уже 1 марта ожидается "минус".

В понедельник, 27 февраля, ночью облачно. Осадки, местами сильные в виде мокрого снега и дождя, местами гололед, налипание мокрого снега. Ветер юго-западный, 8...13 м/с. Местами порывы 16-21 м/с. Температура воздуха -3...+2 °C. Днем облачно. Небольшие, местами умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя. Ветер юго-западный, 8...13 м/с. Температура воздуха -1...+4 °C.

Во вторник, 28 февраля, ночью облачно с прояснениями. Местами небольшой снег. Ветер юго-западный, западный, 7...12 м/с. Температура воздуха -2...-7 °C. Местами гололедица. Днем облачно с прояснениями. Местами небольшой снег. Ветер юго-западный, западный, 7...12 м/с. Температура воздуха 0...-5 °C.

В среду, 1 марта, ночью облачно с прояснениями. Небольшой снег. Ветер западный, 7...12 м/с. Температура воздуха -5...-10 °C. Местами гололедица. Днем облачно с прояснениями. Небольшой снег. Ветер западный, 7...12 м/с. Температура воздуха -1...-6 °C.