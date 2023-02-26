Весна в регионе начнется со снега и минусовых температур

Как сообщает Приволжское УГМС, в Самарскую область 26-27 февраля придет оттепель. Однако уже 1 марта ожидается "минус".
В понедельник, 27 февраля, ночью облачно. Осадки, местами сильные в виде мокрого снега и дождя, местами гололед, налипание мокрого снега. Ветер юго-западный, 8...13 м/с. Местами порывы 16-21 м/с. Температура воздуха -3...+2 °C. Днем облачно. Небольшие, местами умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя. Ветер юго-западный, 8...13 м/с. Температура воздуха -1...+4 °C.
Во вторник, 28 февраля, ночью облачно с прояснениями. Местами небольшой снег. Ветер юго-западный, западный, 7...12 м/с. Температура воздуха -2...-7 °C. Местами гололедица. Днем облачно с прояснениями. Местами небольшой снег. Ветер юго-западный, западный, 7...12 м/с. Температура воздуха 0...-5 °C.
В среду, 1 марта, ночью облачно с прояснениями. Небольшой снег. Ветер западный, 7...12 м/с. Температура воздуха -5...-10 °C. Местами гололедица. Днем облачно с прояснениями. Небольшой снег. Ветер западный, 7...12 м/с. Температура воздуха -1...-6 °C.
Последние комментарии
Жители близлежащих многоквартирных домов массово собирали подписи против строительства данной высотки,люди категорически возражают против проведения каких бы то ни было земельных и строительных работ вблизи жилых домов и школы .даже в 90х годах разрешение на строительство на данном участке не было выдано из за близкого расположения домов и слабонесущего грунта
Хорошо что привлекли хоть какое-то внимание СМИ, но если ситуация не разрешится возможно надо делать упор на потенциальной коррупционной составляющей. Местные вряд-ли полезут, как вариант в приёмную ФСБ в Москве.
Уважаемый автор. Исправьте, пожалуйста, ошибку. Все описываемые события в статье происходят в селе Старый Буян Красноярского района. Не Новый Буян. Дороги,освещение.
Опасная точечная застройка вблизи школы ничем не оправдана. Дом будет находиться впритык к школе. Район не обеспечен социальной инфраструктурой: мест в школах и садах не хватает, существующая школа не вмещает всех желающих.рядом много пятижтажек, коммуникации которых в плачевном состоянии. (знаю непонаслышке, живу в таком доме). Высотное здание усугубит нехватку ресурсов. Тем более известно, что грунтовые воды находятся слишком близко к поверхности земли именно на этом участке.
Голоса ЗА появились ещё до того, как местные жители вообще узнали о стройке. Понятно, кто это вбрасывает. Через дорогу кварталы двухэтажек из сена, строй, не хочу. А они пихают, как свечки в одно место.