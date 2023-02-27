В Самаре пройдет прямой эфир о противодействии незаконному обороту наркотиков

В понедельник, 27 февраля, в 17:00 в прямом эфире на площадке Центра управления регионом Самарской области начнется прямой эфир, где разговор пойдет о противодействии незаконному обороту наркотиков.

Каким образом ведется борьба с незаконным оборотом наркотиков на территории региона? Вы обнаружили наркозакладку - как правильно поступить? Как распознать у ребенка признаки употребления или распространения наркотических средств и уберечь его от этой заразы? Куда обратиться, если вы стали свидетелем преступления в сфере незаконного оборота наркотиков?

На эти и другие вопросы ответит заместитель начальника Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Самарской области Владислав Константинов.

Трансляция прямого эфира будет осуществляться в социальной сети "ВКонтакте" на площадке Центра управления регионом Самарской области, а также официального сообщества ГУ МВД России по Самарской области.







